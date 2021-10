J Balvin s’excuse pour la vidéo de « Perra » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après toute la polémique que la vidéo « Bitch » a provoquée, J Balvin a décidé de sortir et de s’excuser auprès de son public, soulignant qu' »il montre son visage à cet égard ».

Rappelons qu’il y a quelques jours, J Balvin a sorti le clip de sa chanson intitulée « Perra », mais loin d’avoir l’adhésion du public, elle a été assez critiquée.

Cela est dû au fait qu’il contenait des scènes classées comme machos et misogynes, où deux femmes étaient représentées marchant « à quatre pattes » alors qu’elles avaient des chaînes attachées autour du cou en forme de « laisse » ; ainsi qu’un autre auquel ils ont posé une assiette de nourriture sur le sol, simulant de la nourriture pour chiens.

Les critiques de cette vidéo étaient si vives qu’elle a même été retirée de YouTube.

Au cours du week-end, J Balvin a publié une déclaration à travers ses histoires Instagram, afin de s’excuser pour tout ce qui précède.

Le chanteur de genre urbain a commencé par déclarer qu’il voulait s’excuser auprès de tout le monde, en particulier des femmes et des communautés d’ascendance africaine.

Plus tard, il a assuré que « Bitch » était hors de ce qu’il a toujours exprimé; c’est-à-dire des valeurs telles que la tolérance, l’amour et l’intégration.

De plus, il a assuré qu’il aime soutenir les nouveaux talents, comme on se souvient que Tokischa, la chanteuse qui a collaboré avec lui pour le single, débute sa carrière dans l’industrie musicale.

« J’ai toujours aimé accompagner de nouveaux talents ; dans ce cas Tokischa, une femme qui soutient son peuple, sa communauté et qui autonomise également les femmes ».

Après cela, il a fait savoir que c’était lui qui avait supprimé la vidéo ; Conformément à ses propos, il l’a fait par respect.

Cependant, il s’est rendu compte que ce n’était «pas suffisant», alors il a décidé de sortir et d’en parler.

« En guise de réponse et évidemment de respect, j’ai téléchargé la vidéo il y a huit jours et voyant qu’ils ont continué avec les critiques et avec toute cette situation, c’est pourquoi je suis ici, montrant mon visage, en parlant. »