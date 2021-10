J Balvin s’excuse pour la vidéo ‘Perra’ avec des femmes noires en laisse

Lire du contenu vidéo

@jbalvin / Instagram

J. Balvin publie un mea culpa pour une vidéo musicale de lui qui dépeint les Noirs – en particulier les femmes – comme des animaux … à savoir des chiens … qui étaient littéralement à quatre pattes.

La star colombienne du reggaetón s’est excusée auprès d’IG pour l’offre visuelle controversée de son morceau « Perra » avec le rappeur dominicain, Tokischa, qui est elle-même d’origine africaine. La piste raconte comment elle (Tokischa) est une chienne en chaleur … et à la recherche d’un mâle à baiser.

Vidéo de la canción ‘Perra’ de J Balvin fue retirado de YouTube ➡ https://t.co/lRNuKhjDRu pic.twitter.com/Fl5Sm8tbmD – EL HERALDO (@elheraldoco) 18 octobre 2021 @elheraldoco

Naturellement, la vidéo serait provocante… mais il semblerait que Balvin and co. est allé à fond sur le thème canin – obtenir beaucoup de leurs danseurs / acteurs de fond en maquillage de style animal, dans lequel beaucoup de ces gens de couleur ont été faits pour ressembler à de vrais toutous.

Non seulement cela, mais certains Noirs sont dans des cages à certains moments, Tokischa est représenté dans une niche tout au long de la vidéo et mangeant dans un bol … et l’image la plus frappante est lorsque J Balvin lui-même marche quelques Dames noires en laisse.

Le projet a été critiqué par plusieurs critiques, mais le plus important a peut-être été le vice-président et chancelier de Colombie. Marta Lucia Ramirez … qui l’a jugé sexiste, misogyne et carrément raciste. Après tout le contrecoup, il a été supprimé par Balvin.

Dans sa vidéo, Balvin dit qu’il est désolé pour tous ceux qui ont été offensés … en particulier les femmes, et en particulier les femmes noires. Il dit qu’il ne voulait pas que cela soit interprété comme dégradant – notant qu’il essayait simplement d’aider à donner un peu d’éclat à un artiste prometteur en République dominicaine.

Balvin dit que son travail a toujours porté sur la tolérance, l’amour et l’inclusivité – et après avoir entendu comment cela affectait les gens … il a ressenti le besoin de venir en parler devant la caméra.

Le gars s’excuse même auprès de sa propre mère à un moment donné… vous pouvez donc dire qu’il prend les choses au sérieux. Alors que la vidéo a été supprimée de YouTube … l’audio officiel est toujours en ligne.

Des doublons de la vidéo circulent également en ligne… où certaines de ces images peuvent être visionnées dans leur intégralité.