J Balvin sort l’édition Deluxe de « JOSE » et partage la vidéo « F40 »

J. Balvin a sorti l’édition de luxe de son sixième album studio très acclamé JOSE, maintenant disponible partout.

Nommé d’après le nom légal de l’artiste, JOSE comprend l’effort le plus personnel de Balvin à ce jour et le voit aller plus en profondeur musicalement que jamais. L’édition de luxe de l’album arrive avec cinq nouvelles pistes bonus numériques, dont la toute nouvelle chanson « Ego » et des remixes de « In Da Getto ». La sortie arrive également avec une nouvelle vidéo pour « F40 » et dans la foulée de la récente nomination aux Grammy de Balvin pour le premier album de musique urbaine.

Le sixième album studio très apprécié de J Balvin, JOSE, a eu un impact mondial énorme, actuellement au n ° 6 du palmarès Billboard Top Latin Albums et à ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Latin Albums, n ° 1 du palmarès Billboard Latin Rhythm Albums et non .12 sur le tableau US Billboard 200.

De plus, JOSE est devenu n°1 sur Spotify dans neuf pays, n°6 dans le monde et dans le top 10 aux États-Unis, en Italie et en Suisse, dans le top 15 au Canada, dans le top 20 en Allemagne et aux Pays-Bas et dans le top 40 en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. Roumanie.

Sur Apple Music, JOSE s’est classé n°1 dans 16 pays, n°6 dans le monde, dans le Top 10 aux États-Unis, en Argentine, en Andorre et au Portugal et dans le Top 15 en Italie et au Canada. Ces distinctions font suite à JOSE qui a battu le record de streaming Spotify en une seule journée pour un album latin en 2021 et un premier numéro sur Apple Music dans plus de 17 pays.

Achetez ou diffusez JOSE Édition Deluxe.

Liste des chansons de l’édition Deluxe de JOSE :

1. F40 (avec Arcange)*

2. Moi*

3. Tu veneno

4. Ma G

5. Una Nota Feat. Sech

6. Te Acuerdas De Mi Feat. Yandel

7. Dans Da Getto Feat. Skrillex

8. Billets de 100 Feat. Tours de Myke

9. La Venganza Feat. Jhay Cortez

10. Robe

11. Que Locura

12. Bebé Que Bien Te Ves Feat. Feid

13. Lo Que Dios Quiera

14. Si Te Atrèves Feat. Sion et Lennox

15. Fantasmes

16. Pa’ Guayarte Feat. Ozuna

17. Ganas De Verte

18. Perra Feat. Tokischa

19. 7 de mai

20. Suerte

21. Querido Rio

22. La Familia

23. Que Más Pues ? Exploit. Maria Becerra

24. OTRO FILI Feat. Jay Wheeler

25. Otra Noche Sin Ti Feat. Khalid

26. Poblado – Remix Feat. Karol G, Nicky Jam, Crissin, Totoy El Frio, Natan & Shander

27. UN DÍA (UN JOUR) Feat. Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy

28. F40

29. Dans Da Getto (Chris Lorenzo Remix)*

30. Dans Da Getto (Remix des frères Martinez)*

31. Dans Da Getto (Henry Fong Remix)*

* = Nouvelles pistes bonus (numérique uniquement)