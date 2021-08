J Balvin – “Wherever I roam”, la chanson avec le plus de dégoûts sur YouTube du moment

L’une des dernières controverses dans le monde de la musique a été la reprise de ‘Wherever I May Roam’ de J Balvin à Metallica, dans le cadre de l’album anniversaire intitulé ‘The Metallica Blacklist’, pour le 30e anniversaire de l’album ‘The Black Album ‘ , qui présentait certains de ses plus grands succès à l’époque.

La reprise de J Balvin et Metallica, “Wherever I May Roam”, la brise sur les réseaux sociaux, mais en rassemblant plus de “I don’t like it” sur YouTube, faisant du joueur de reggaeton colombien une tendance en raison des vives critiques qu’il a reçu après le lancement de ce thème.

La reprise de la célèbre chanson de Metallica, “Wherever I May Roam”, a réussi à rassembler plus de 169 mille « I don’t like it », contre 71 mille qui l’aiment, en plus de nombreux commentaires négatifs pour J Balvin.

C’est pour cette raison que plusieurs utilisateurs ont parlé du sujet, mais l’avis de musiciens est également venu, et celui qui était chargé d’en parler était le musicien ‘Shauntrack’, musicien multi-instrumentiste, producteur, compositeur et diplômé en Enseignement de l’éducation musicale en Espagne .

Dans une vidéo intitulée ‘J. Balvin or How NOT to Make a Metallica Cover ‘, était chargé d’analyser ce que le Colombien a fait, comme il le fait habituellement avec d’autres sujets d’intérêt. Cependant, il avait peu de choses à souligner de manière positive. Le “mais” principal est qu’il considère qu’il s’agit d’une nouvelle chanson plutôt que d’une reprise, car il ne conserve pas les aspects de la chanson. “C’était censé être une reprise (…) mais J Balvin n’a rien fait de tout ça, il a fait une chanson complètement nouvelle, de trap ‘à son rouleau’ avec des paroles en espagnol qui n’ont rien à voir avec le Metallica paroles », dit-il dans son analyse. “Ça n’a rien à voir avec l’harmonie, ni avec les paroles, ça ne se souvient pas du tout de la chanson, à part cet échantillonnage (fragment original de la chanson), et que ni ici ni dans Pékin Vous pouvez appeler cela une couverture », dit-il.

Cette chanson fait partie de l’album célébrant les 30 ans de l’album “Black” du groupe américain qui a connu son apogée dans la décennie des années 80 et 90. Dans ce matériel hommage, des interprètes tels que Juanes, Mon Laferte et Ha Ash.

Et que pensez-vous de ce sujet ? Pensez-vous la même chose ou l’aimez-vous? Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez le voir par vous-même.