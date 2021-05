J. Cole annonce un nouvel album très attendu ‘The Off-Season’

C’est un grand jour J. Cole monde. Le MC élevé en Caroline du Nord s’est rendu sur Instagram aujourd’hui pour annoncer la date de sortie et la pochette de son nouvel album très attendu, The Off-Season.

Le rappeur superstar et patron du label a diverti les fans avec de la nouvelle musique depuis son dernier long métrage, le KOD de 2018. En juillet 2020, Cole a publié un ensemble de deux chansons, Lewis Street, qui comprenait «The Climb Back» et «Lion King on Ice».

Il a également annoncé son nouvel album, The Fall Off, bien que ce projet soit soit en attente, soit devenu The Off-Season. Quoi qu’il en soit, Cole est impatient de publier sa nouvelle collection de chansons dans le monde. Il a dit sur Instagram, «Mon nouvel album The Off-Season disponible le 14/05. Sachez simplement que cela a duré des années.

À l’époque où Cole a sorti Lewis Street, les détails autour d’un nouvel album étaient encore vagues. «Pas encore de date pour le nouvel album, je prends mon temps, je finis toujours», a écrit J. Cole sur Instagram. Son manager, Ibrahim «IB» Hamad avait précédemment déclaré qu’aucun album ne serait «bientôt», tandis que Cole a laissé entendre une annonce de campagne satirique disant aux fans de «Voter pour la chute en 2020», qui a chuté en novembre lors du Day N Festival de Vegas.

«The Climb Back» et «Lion King on Ice» sont les premières nouvelles chansons que le patron de Dreamville a sorti depuis son single «Snow on Tha Bluff». Après la sortie de KOD, Cole est apparu en tant qu’invité sur des chansons de Gang Starr, Young Thug, Cordae, Big KRIT, et plus encore.

Il a également dirigé la compilation de Dreamville Revenge of The Dreamers III, qui comprenait Kendrick Lamar, Vince Staples, JID, Young Nudy, DaBaby, EarthGang, Smino et TI, entre autres. Que The Off-Season soit une version mise à jour des sessions qu’il a planifiées pour The Fall Off, ou simplement un nouveau projet du passionnant MC mercuriel, les résidents de Coleville attendent avec impatience le 14 mai.

