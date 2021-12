J. Cole dit qu’il a dit au Dr Dre de signer Kendrick Lamar

J. Cole a aidé à mettre Kendrick Lamar.

S’adressant à Nardwuar, le rappeur de Dreamville a révélé qu’il était en partie responsable d’avoir amené le Dr Dre à signer son ami de Compton. En discutant de son rôle dans la signature de Kendrick, Cole a pris une longue pause avant de reconnaître que c’était la première fois qu’on lui posait la question.

« Qui t’as dit ça? Qui vous a donné cette information ? » Cole a déclaré avant d’admettre: « La réponse est oui, je l’ai fait. Je ne vais pas dire que j’ai été le premier à le lui dire.

Cole a élevé Kendrick à Dre alors qu’ils étaient en studio à travailler sur Detox. « Je me suis dit : ‘Yo, tu dois signer ce gamin de Compton.' »

Dre a finalement écouté Cole et a signé Kendrick pour Aftermath. « Criez au Dr Dre. Il a pris la bonne décision », a déclaré Cole.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait signé Kendrick sur son propre label, Cole a répondu « 100 % », mais il n’avait pas les ressources à l’époque. « Je ne sais pas sur quoi je l’aurais signé, nous n’avions pas nos affaires intactes », a-t-il ri, « mais c’est à quel point j’ai bercé avec lui. »

La première fois qu’il a rencontré Kendrick, Cole a déclaré qu’il était « très impressionné » et voulait faire de lui son premier signataire. « Cela aurait été le premier artiste dans ma tête, mais venez découvrir, il avait une plus grosse merde en cours. »

Cole et Kendrick ont ​​collaboré au fil des ans sur des morceaux tels que « Forbidden Fruit », « American Dream » de Jeezy et « They Ready » de DJ Khaled. Ils ont même teasé un projet commun, qui n’a jamais vu le jour.

« Nous venons de faire quelques chansons. Nous avons fait un tas d’idées », a déclaré Cole à Angie Martinez dans une interview en 2018. « Vous n’appelleriez pas ça un album, vous n’appelleriez pas ça rien de tel. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de nous. Mais ce n’est pas quelque chose qui se passe activement. Je ne veux pas jouer avec les émotions des gens. Il a eu une carrière, j’ai eu une carrière. J’ai une famille, il a une famille. Cela aurait été plus facile à l’époque.

Regardez l’interview complète de Nardwuar ci-dessous.