J. Cole la polyvalence ne s’arrête pas lorsqu’il sort de la cabine d’enregistrement. Le North Carolina MC sera le tout premier artiste solo à orner la couverture du SLAM Magazine, le premier débouché du basket-ball.

La nouvelle fait suite à des développements plus excitants pour Cole, qui aurait signé avec l’équipe du club rwandais Patriots BBC et pourrait frapper le tribunal dès ce dimanche. Pour ceux qui suivent, ce n’est que deux jours après la sortie de son nouveau projet très attendu, The Off-Season.

J. Cole a pris à La tribune des joueurs pour expliquer sa décision: «Il y avait beaucoup de mecs sur le campus qui jouaient au ballon au lycée et certains auraient pu facilement jouer pour une équipe de division I de bas niveau. Pour ce que ça vaut, dans cette petite communauté de basket-ball de non-étudiants-athlètes, j’étais l’un des meilleurs joueurs. J’étais une fleur tardive, cependant. J’ai joué au lycée, mais je n’avais commencé à trouver une réelle confiance qu’après la fin de ma dernière année. J’étais 6’3 “, athlétique avec un moteur élevé et très compétitif. Ce qui me manquait dans les fondamentaux (ce qui était beaucoup), je l’ai compensé par la créativité, la finesse et la volonté. S’il y avait un mot pour décrire mon jeu à l’âge de 19 ans, c’était le potentiel.

Cole a intensifié ses attentes pour son nouveau projet après la sortie du premier single du disque et d’un documentaire sur les coulisses. Le visuel, Faire pression: la basse saison, a été produit par Cole et Ibrahim Hamad et réalisé par Scott Lazer. Quelques jours à peine avant la sortie du documentaire, Cole a sorti le premier single de The Off-Season, “interlude,” que Cole a produit avec T-Minus et T. Parker. Le morceau prouve que Cole est toujours à la hauteur de ses pouvoirs et l’un des meilleurs paroliers purs du jeu. Il rappe: «À travers les moments difficiles, c’est là que j’ai découvert une bousculade / Et faire le meilleur parti de la lutte / J’ai continué à grindin ” jusqu’à ce jour, monter d’un niveau / Respecter le mien, je dois éviter les ennuis.

