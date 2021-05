J. Cole, Kid Cudi et d’autres se produiront à Rolling Loud LA

Rolling Loud LA, le festival de musique de trois jours, aura lieu du 10 au 12 décembre au NOS Event Center. Kid Cudi sera en tête d’affiche le premier jour, tandis que J. Cole, et Future seront les titres du Jour 2 et du Jour 3, respectivement.

Parmi les autres interprètes, citons Jack Harlow, Sac d’argent Yo, Lil Durk, enseigne Ty Dolla, Coi Leray, Wiz Khalifa et Playboi Carti. Tous les laissez-passer de l’événement 2020 annulé seront honorés en juillet, avec des remboursements disponibles pour les détenteurs de billets qui ne peuvent pas prendre les nouvelles dates. Moneybagg Yo fera son apparition triomphale après le succès massif de son nouvel album, A Gangsta’s Pain, qui a atteint la première place des charts Billboard.

L’événement marquera le premier festival Rolling Loud en Californie du Sud depuis l’édition 2019 de Los Angeles. Les organisateurs disent qu’ils prennent des précautions supplémentaires pour le festival et suivront tous les protocoles de sécurité locaux COVID-19 : « Le bien-être des participants, des employés et des artistes de Rolling Loud est de la plus haute importance. Rolling Loud California 2021 se déroulera dans la mesure permise par autorités locales.”

Les billets pour le festival, qui se déroulera à San Bernardino, seront mis en vente à midi PST mardi prochain.

La programmation comprend également un set spécial de Young Thug et Chris Brown, qui interpréteront des sélections de leur album collaboratif Slime & B., French Montana, Gucci Mane, 2 Chainz, Chef Keef, EARTHGANG, Curren$y, Action Bronson, Kodak Black, Gunna, Tyga, Swae Lee, Polo G, A Boogie Wit Da Hoodie, Don Toliver, Lil Durk, Nav, Lil Yachty, et Drakeo the Ruler font partie des dizaines d’artistes à l’affiche du week-end.

Depuis sa fondation en 2015 par Matt Zingler et Tariq Cherif en tant que festival d’une journée à Miami, Rolling Loud est devenu la plus grande marque de festival hip-hop au monde avec des éditions sur les deux côtes à New York et Los Angeles, ainsi que internationalement avec des festivals en Australie et au Portugal.

Pour toutes les informations concernant le festival, visitez le site officiel de Rolling Loud.