J. Cole, Lil Baby et 50 Cent se produiront à Rolling Loud New York

Rouler fort a annoncé Rolling Loud New York 2021, qui se déroulera du 28 au 30 octobre au Citi Field dans le Queens. En vedette par Travis Scott, J. Cole, petit bébé, et 50 centimes, les billets pour Rolling Loud New York 2021 seront mis en vente le vendredi 11 juin à 12 h HE.

Le festival à venir présente une programmation qui mélange les plus grands noms du hip-hop avec des héros locaux et des vétérans respectés. Au-delà des têtes d’affiche, le festival promet des performances de superstars comme Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Polo G et Lil Durk, des talents émergents comme Pooh Shiesty, Ski Mask The Slump God, NLE Choppa et Coi Leray, des vétérans respectés dont Rick Ross, Gucci Mane, Wale et Fetty Wap, et une liste exhaustive des stars de New York passées et présentes, dont Bobby Shmurda, Joey Bada$$, Ferg, The Diplomats, Action Bronson, Young MA, JI, Sheck Wes, Sheff G, Sleepy Hallow, Bizzy Banks et bien d’autres.

La marque mondiale du festival Rolling Loud est arrivée à New York en octobre 2019, avec une programmation qui comprenait des superstars modernes comme Travis Scott et A$AP Rocky et des légendes new-yorkaises comme Wu-Tang Clan et feu DMX. L’événement Citi Field a été l’un des festivals Rolling Loud les plus réussis à ce jour, affichant complet les deux jours et attirant des célébrités telles que Rihanna, Kevin Durant et bien d’autres.

L’annonce de Rolling Loud NY arrive après l’annonce du Rouler fort Miami 2021 festival et Rolling Loud California de cet hiver. Avec les têtes d’affiche Travis Scott, Post Malone et A$AP Rocky, Rolling Loud Miami 2021 est un retour triomphal pour la musique rap en direct et une soirée de sortie pour les lève-personnes et les nouvelles superstars désireux de jouer devant une foule de festivaliers.

Rolling Loud Miami 2021 aura lieu du 23 au 25 juillet au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride. Se déroulant du 10 au 12 décembre 2021 au NOS Events Center de San Bernardino, en Californie, Rolling Loud California promet des performances en tête d’affiche de J. Cole, Kid Cudi et Future, ainsi qu’une performance spéciale en duo de Young Thug et Chris Brown. Rolling Loud Miami 2021 et Rolling Loud California 2021 sont tous deux épuisés.

Pour plus d’informations sur les billets et les détails du festival, visitez le site Web officiel de Rolling Loud.