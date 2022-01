J. Cole, Machine Gun Kelly, Stevie Nicks et bien d’autres en tête d’affiche de Bonnaroo

Festival de musique et d’art de Bonnaroo a partagé la programmation de l’édition de cette année du festival de camping de renommée internationale, qui aura lieu du 16 au 19 juin 2022 à la ferme Bonnaroo, située à seulement 60 miles au sud-est de Nashville à Manchester, TN.

Bonnaroo 2022 présentera une fois de plus une programmation variée avec une sélection spectaculaire des meilleurs artistes se produisant 24 heures sur 24 sur plus de 10 scènes uniques au cours des quatre jours du festival.

Les temps forts incluront les performances de Tool, J. Cole, Stevie Nicks, Les poussins, mitrailleuse kelly, Flume, Illenium, Roddy Ricch, 21 Sauvage, Billy Cordes, Robert Plant & Alison Krauss, $uicideboy$ et Porter Robinson. La gamme complète de Bonnaroo 2022 est ci-dessous.

Les billets pour Bonnaroo seront mis en vente le jeudi 13 janvier à 12h (CT), exclusivement via le site internet de Bonnaroo. Les options incluent l’admission générale (4 jours), GA+ (4 jours), VIP (4 jours), Platinum (4 jours), l’admission générale camping et stationnement, le camping VIP, le camping Platinum, et plus encore. Bonnaroo proposera une gamme d’options, avec des billets à partir de 35 $ et des hébergements disponibles pour aussi peu que 99 $ par nuit. Les prix des Car Camping Pass commencent à seulement 70 $ (plus frais) par voiture, et non par personne, permettant aux fans à la fois d’économiser de l’argent et de réduire leur empreinte carbone en covoiturant.

Bonnaroo a prêté une attention particulière aux commentaires des fans tout au long de son histoire afin d’améliorer au mieux l’expérience sur site, en intégrant chaque année de nouvelles fonctionnalités et des améliorations passionnantes à l’événement global. Bonnaroo 2022 verra le début d’une gamme d’activités supplémentaires et d’améliorations du site, notamment une signalisation améliorée, une aide à l’orientation, des cyclo-pousse, des kiosques d’information, des stations de refroidissement et bien plus encore.

Bonnaroo 2022 verra également un certain nombre d’améliorations de la scène, y compris une transformation spectaculaire de la production pour la deuxième plus grande scène du festival, The Which Stage. De plus, The Other Stage – la maison bien-aimée de Bonnaroo pour la musique électronique – proposera désormais des performances toute la nuit et des sets de DJ jusqu’au lever du soleil chaque jour, ainsi qu’un nouvel éclairage spectaculaire, des lasers et des surprises à gogo.

Visitez le site officiel de Bonnaroo pour plus d’informations.

Programmation Bonnaroo 2022 :

JEUDI 16 JUIN

Griffon

Clozee

Pièce latérale

Modèle

Le ruisseau et le bluff

Fils de Kemet

bébé gothique

Blu Detiger

Indigo de Souza

Adam Melchor

La station météo

Andy Frasco et l’ONU

Jessie Murph

La trempette

Nothi

Épave

VNSSA

Weval

Kenny Mason

Calder Allen

VENDREDI 17 JUIN

J. Cole

Les poussins

Illénium

Robert Plant & Alison Krauss

Divulgation

Seigneur Huron

La guerre contre la drogue

King Gizzard & Le Magicien Lézard

OIE

Gradins

Isaïe Rashad

Voie 8

Toujours Woozy

Whisky Myers

Cari Denzel

Petit déjeuner japonais

Tove Lo

Lueur du jour

Sommet Jean

Parcs d’Arlo

Chris Lorenzo

Taï Verdes

Les Regrets

J. Worra

LP Giobbi

Briston Maroney

Noga Erez

Fantômes

Épave de navire

Extremite ouest

Maggie Rose

Claude

Avenue du Sud

SAMEDI 18 JUIN

Outil

Buse

21 Sauvage

Billy Cordes

$uicideboy$

Porter Robinson

Marc Rebillet

Chvrches

LANY

Ludacris

Lac Chris

Tobe Nwigwe

Juda et le lion

Mont Joie

100 gecs

Plus bas que jamais

Nora En Pure

Slowthai

Machine de sexe de tigre noir

Ashe

dit le ciel

Pigeons jouant au ping-pong

Joie Oladokun

Les amoureux de la banquette arrière

Benee

Habstrakt

Lucii

Femi Kuti et la force positive

nounours nage

Moore Kismet

Patrick Droney

Cory Henri

Lucille Croft

COM3T

DIMANCHE 19 JUIN

Stevie Nicks

mitrailleuse kelly

Roddy Ricch

Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes

Rezz

Herbie Hancock

Puscifer

valse

Tash Sultane

Pièce de monnaie

G Jones

Zach Bryan

Toutes ces sorcières

Tinashé

Fletcher

Tierra Whack

Laitue

Dombresky

Bas

Protoje

des arbres

Sierra Ferrell

Ravenscoon

Rivières sauvages

Retourner

Une centaine de tambours

PLUS! SuperJam : 1984 de Jack Antonoff