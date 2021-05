J. Cole partage une nouvelle chanson, «Interlude», à partir d’un nouveau projet, «The Off-Season»

J. Cole a partagé une nouvelle chanson de son prochain album The Off-Season. Le nouvel album sort le 14 mai et la nouvelle chanson «interlude» est maintenant disponible. Cole a produit la piste avec T-Minus et T. Parker.

Le morceau, le premier single de J. Cole de The Off-Season, présente un échantillon de soul classique et des tambours qui font un clin d’œil. Avec un léger swing, la piste a une rainure irréprochable sur laquelle Cole flotte.

Le morceau prouve que Cole est toujours à la hauteur de ses pouvoirs et l’un des meilleurs paroliers purs du jeu. Il rappe: «À travers les moments difficiles, c’est là que j’ai découvert une bousculade / Et faire le meilleur parti de la lutte / J’ai continué à grindin ” jusqu’à ce jour, monter d’un niveau / Respecter le mien, je dois éviter les ennuis.

Le rappeur superstar et patron du label a diverti les fans avec de la nouvelle musique depuis son dernier long métrage, le KOD de 2018. En juillet 2020, Cole a sorti un ensemble de deux chansons, Lewis Street, qui comprenait «The Climb Back» et «Lion King on Ice». À l’époque où Cole a sorti Lewis Street, les détails autour d’un nouvel album étaient encore vagues.

«Pas encore de date pour le nouvel album, je prends mon temps, je finis toujours», a écrit J. Cole sur Instagram. Son directeur, Ibrahim «IB» Hamad, avait précédemment déclaré qu’aucun album ne serait «bientôt», tandis que Cole a laissé entendre une annonce de campagne satirique disant aux fans de «Voter pour la chute en 2020», qui a chuté en novembre au Day N Festival de Vegas.

«Interlude», le premier avant-goût de The Off-Season, suit «The Climb Back» et «Lion King on Ice», les premières nouvelles chansons que le patron de Dreamville a sorti depuis son single «Snow on Tha Bluff». Après la sortie de KOD, Cole est apparu en tant qu’invité sur des chansons de Gang Starr, Young Thug, Cordae, Big KRIT, etc.

Il a également dirigé la compilation de Dreamville Revenge of The Dreamers III, qui comprenait Kendrick Lamar, Vince Staples, JID, Young Nudy, DaBaby, EarthGang, Smino et TI, entre autres. Des rumeurs de nouvelle musique de Cole circulent depuis quelques années, mais avec la sortie de «interlude», il est clair que Cole a augmenté les enjeux avec The Off-Season.

Achetez-le en streaming «interlud e» de J. Cole.