J. Cole publie un documentaire, “ Appliquer la pression: la saison morte ”

Avant le nouvel album très attendu de J. Cole, Le hors-saison, le MC basé en Caroline du Nord a publié un documentaire, Applying Pressure: The Off-Season, qui arrive ce vendredi 14 mai. Produit par Cole et Ibrahim Hamad, le film a été réalisé par Scott Lazer.

Le visuel offre un aperçu unique de l’artiste reclus, avec d’autres MC comme 21 Savage. Cole approfondit la signification de The Off-Season dans le documentaire, expliquant comment le titre reflète sa première mixtape, The Warm-Up, qu’il a sorti avant d’obtenir un contrat d’enregistrement.

«Je venais de terminer mes études universitaires, j’étais fauché, j’avais du mal à payer mon loyer, je n’avais pas de travail. J’étais complaisant », explique Cole à 21 ans au début du documentaire. Il a ensuite expliqué comment des amis lui avaient donné une intervention, décriant ses manières de faire la fête et son manque de feu.

Cole s’est rendu compte que s’il voulait rapper, il devait se bousculer et travailler pour atteindre ses objectifs chaque jour. Cole pensait qu’une analogie avec le basket-ball serait une représentation appropriée de sa mentalité de broyage, car il avait toujours aimé le jeu mais n’avait jamais travaillé assez dur pour faire passer ses compétences au niveau supérieur. Rapping est devenu son jeu, au moment où il s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de saison morte.

La semaine dernière, J.Cole a offert aux fans un avant-goût de The Off-Season avec “interlude,” que le MC a produit aux côtés de T-Minus et T. Parker. Le morceau prouve que Cole est toujours à la hauteur de ses pouvoirs et l’un des meilleurs paroliers purs du jeu. Il rappe: «À travers les moments difficiles, c’est là que j’ai découvert une bousculade / Et faire le meilleur parti de la lutte / J’ai continué à grindin ” jusqu’à ce jour, monter d’un niveau / Respecter le mien, je dois éviter les ennuis.

“Interlude” suit “The Climb Back” et “Lion King on Ice”, les premières nouvelles chansons que le patron de Dreamville a sorti depuis son single, «Snow on Tha Bluff». Après la sortie de KOD, Cole est apparu en tant qu’invité sur des chansons de Gang Starr, Young Thug, Cordae, Big KRIT, etc.

