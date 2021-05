J. Cole publie une vidéo pour “ Applying.Pressure ”, rejoint le groupe Elite Charts

J. Cole a publié une toute nouvelle vidéo pour la piste «postuler. preassur e. » La vidéo fait suite au sixième album studio de Cole, qui La basse saison, a fait ses débuts à la position n ° 1 du palmarès Billboard Album 200. Vendant plus de 228 000 unités d’album, toutes les chansons de l’album sont entrées dans le Top 40 du Hot 100 tandis que quatre des 12 titres― «my. la vie »,« amari »,« fierté. les . diable »et« 9 5. sud »―tabli simultanément dans la liste des 10 meilleurs. J.Cole rejoint Juice WRLD, Lil Wayne, et Canard comme les seuls artistes de l’histoire à le faire.

Le clip suit «Amari» qui a reçu le traitement visuel le 18 mai. Les deux chansons proviennent de The Off-Season, qui a été acclamé presque à l’unanimité par la critique et les fans. Le projet comprend 12 titres et propose des couplets invités de 21 Savage, Morray, Bas, 6LACK et Lil bébé.

L’album présente une foule de producteurs de premier plan, dont Timbaland, Boi-1da, DJ Dahi, Jake One, Frank Dukes, Tae Beast, Maneesh, Wu10, Sucuki, Coleman, Tommy Parker, Mario Luciano, T-Minus et Cole lui-même.

The Off-Season a déjà reçu de bonnes critiques, notamment Variété qui a écrit, «Le nouveau disque de Cole,« The Off-Season », se trouve à mi-chemin de son plan de sortie, et se lit également comme un tournant. Dépouillé à un mélange à la fois poli et crasseux d’échantillons d’âme, de charlestons pièges saisissants et de tambours boom-bap, Cole propose, au milieu de moments de contemplation grave, une sorte de record énergétique mixtape d’exercices lyriques et de bangers.

Peu de temps avant la sortie de l’album, Cole a annoncé qu’il jouerait au basket pour l’équipe du club rwandais Patriots BBC.

Achetez ou écoutez The Off-Season de J. Cole.