J. Cole sort une nouvelle vidéo pour ‘Punchin’.The.Clock’

La superstar la plus chaude du rap, J. Cole, est de retour avec un autre visuel de son nouvel album acclamé par la critique, The Off-Season. Cole a publié une vidéo pour « punchin’. les . horloge », a dirigé Scott Lazer.

La vidéo montre le natif de Caroline du Nord hélant un taxi dans la ville grise et froide de New York. La première moitié de la vidéo montre Cole frappant avec sa tête hors de la cabine, savourant la liberté de conduire avec les vitres baissées. Une fois arrivé à l’endroit souhaité, il frappe un célèbre chariot de nourriture de New York et plonge dans un repas de fin de soirée. Alors que Cole marche lentement sur le trottoir, soit en contemplant la réalité, soit en savourant simplement son repas, la vidéo se termine brusquement, ne laissant qu’un écran noir.

Cole s’est tourné vers les vidéos cinématographiques pour promouvoir The Off-Season. Le 25 mai, Cole a publié une vidéo pour « application. e. Ce clip a suivi « amari », qui a reçu le traitement visuel le 18 mai. Tous les visuels ont été publiés pour soutenir The Off-Season, qui a été presque unanimement acclamé par les critiques et les fans. Le projet compte 12 pistes et comprend des couplets invités de 21 Savage, Morray, Bas, 6LACK et petit bébé.

Le disque a fait ses débuts à la position n ° 1 du palmarès Billboard Album 200. Vendant plus de 228 000 unités d’album, toutes les chansons de l’album sont entrées dans le Top 40 du Hot 100 tandis que quatre des 12 titres―“my . la vie », « amari », « fierté. est . les . diable » et « 9 5 . sud”―classé dans la liste des 10 meilleurs simultanément. J.Cole rejoint Jus WRLD, Lil Wayne, et Canard comme les seuls artistes de l’histoire à le faire.

Achetez ou diffusez The Off-Season.