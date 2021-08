J.Lindeberg vise les étoiles avec la relance d’automne – WWD

J.Lindeberg se penche sur son héritage sportif et mode alors qu’il se prépare à relancer la marque pour l’automne sous la direction d’un nouveau PDG et directeur créatif.

Aujourd’hui, la marque basée à Stockholm lancera officiellement la première collection complète de Neil Lewty depuis qu’elle a rejoint la marque il y a un an. Le natif anglais a un curriculum vitae qui comprend le responsable principal du design pour Hugo Boss Sportswear, le directeur du design des vêtements pour hommes pour Tommy Hilfiger et le responsable du design des vêtements pour hommes pour Bamford & Sons.

Chez J.Lindeberg, il rejoint Hans-Christian Meyer, un vétéran de 30 ans de l’industrie de la mode qui a passé près de 12 ans chez Ralph Lauren et avait été PDG de Tiger of Sweden avant de rejoindre J.Lindeberg en juin dernier.

Meyer a déclaré que J.Lindeberg, qui a été fondée par Johan Lindeberg, l’ancien directeur marketing de Diesel, en 1996, et a été parmi les premières collections à apporter une sensibilité de créateur au marché des vêtements de golf, est sur le point de connaître son année la plus forte de son histoire.

« Même en cas de pandémie, ce sera une année record pour nous du point de vue des revenus et des résultats », a-t-il déclaré. « Nous avons livré les chiffres que l’équipe de direction précédente avait fixés en 2019 avant que quiconque n’ait jamais entendu parler de COVID-19. »

Les ventes devraient atteindre 93 millions de dollars pour la marque principale et une division sous licence chinoise ajoutera 174 millions de dollars supplémentaires au volume de la marque, a-t-il déclaré. Bien que la division chinoise, qui exploite 124 magasins dans ce pays, soit exploitée de manière indépendante, il a déclaré qu’elle achetait des produits à la société de Stockholm, ce qui contribue à augmenter ses résultats. Et pour le printemps 2022, il a déclaré que la pré-réservation de la collection sportive de la marque était en hausse de 75 %.

Meyer a attribué le récent succès de J.Lindeberg à sa capacité à « réorganiser » rapidement son entreprise pour s’adapter à l’évolution des temps. La première étape a été de faire une étude de marque en utilisant un cabinet de conseil externe ainsi que des conversations approfondies avec des membres du personnel de longue date pour avoir une compréhension claire de l’ADN de l’entreprise. Ce qui est rapidement devenu clair, c’est que si la marque fait remonter son histoire au golf, elle a évolué au fil des ans pour inclure des vêtements de ski et toute une gamme de mode.

Meyer et Lewty ont donc travaillé ensemble sur une renaissance de la marque qui mélangerait toutes les catégories sous un message unifié. Meyer a déclaré qu’il avait utilisé les apprentissages qu’il avait acquis en travaillant avec Ralph Lauren, l’ancien directeur de l’exploitation de la société Roger Farah ainsi que son ancien PDG Stefan Larsson pour mettre en place un cadre de réussite chez J.Lindeberg.

Ainsi, au lieu de silos individuels où chaque catégorie était conçue et commercialisée indépendamment, l’équipe a travaillé pour créer un concept qui les englobe toutes. “Si vous regardez la mode aujourd’hui, il y a un mélange de mode et de sport”, a déclaré Lewty. « Mon travail consistait à créer un concept beaucoup plus précis avec un message plus fort. »

Il a déclaré qu’il existe désormais une palette de couleurs saisonnières et que des motifs et des imprimés ainsi que des caractéristiques techniques sont utilisés sur toute la ligne. Ainsi, un tissu technique léger conçu pour les vêtements de golf peut également être utilisé dans la partie mode de la collection. “Nous partageons des idées et cela a du sens”, a expliqué Lewty.

Meyer a déclaré que la ligne est désormais segmentée en un segment sportif, appelé JL Sports, et en mode. JL Sports comprendra le golf, le ski, une nouvelle gamme de raquettes pour le printemps, ainsi que des pièces pouvant être utilisées pour tout, du pickleball à la randonnée. Cette ligne représente 60 pour cent des ventes, la ligne la plus avant-gardiste représentant 40 pour cent de l’activité. En Chine, a-t-il noté, la ligne de mode représente un pourcentage plus élevé des ventes globales.

Qu’il s’agisse de sport ou de mode, la marque a imaginé une déclaration marketing pour l’automne destinée à amplifier son nouveau message : Aim Higher. “Nous sommes vraiment fiers de ce slogan”, a déclaré Lewty. “Cela a une connotation sportive, mais cela peut signifier beaucoup plus.”

Pour la ligne mode, trois capsules sont proposées : pied-de-poule, color block et athleisure, qui comprendra des ensembles de bombers en tissus stretch, un nouveau programme de chemises en jersey en coton biologique et chanvre et des manteaux et blazers en laine recyclée à 50 pour cent.

Pour le côté sportif, la marchandise spécifique au golf aura trois histoires que la marque appelle Gradient Tech, Active Mesh et The Elements. Ils présentent des tissus contrastés et un mélange de neutres et de couleurs vives. Les pièces clés comprennent des vestes imperméables entièrement scellées, des chemises en piqué de coton stretch léger et un accent accru sur la durabilité, avec 80 pour cent des tissus certifiés BlueSign ou Oeko-Tex.

Pour d’autres sports de plein air tels que le ski et l’alpinisme – ainsi que pour la “détente dans la vallée” – J.Lindeberg propose des classiques élevés, notamment une capuche sur les manteaux pour l’aventurier de l’extrême appelée Cliff XTR Hood en tissu polyamide recyclé utilisé à l’origine pour les parachutes . Lewty a déclaré que cette collection dans son ensemble est destinée à offrir «un style de pointe pour les pistes et hors des pistes. Il célèbre les codes de la maison dans lesquels nous vivons : raconter l’histoire de J.Lindeberg à travers les contrastes qui ont contribué à former notre expression unique.

Meyer a déclaré que la ligne de sport est distribuée dans 525 points de vente à travers le monde et que 30% de l’activité provient des États-Unis où elle est vendue dans 25 États. L’essentiel de l’activité se situe toujours en Europe, où l’on trouve également 14 magasins monomarques en Scandinavie.

Avec la conception sur la bonne trajectoire, J.Lindeberg se concentre sur la garantie que la qualité, les prix et la distribution sont corrects et que la chaîne d’approvisionnement fonctionne correctement. “Ce n’est pas sorcier – vous devez avoir la bonne qualité, le bon prix et la bonne gestion de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Lewty.

Meyer a accepté. « Nous devons bien définir la marque et l’entreprise et mettre de l’ordre dans notre maison. » Le plan de jeu est de proposer des « basiques de qualité » avec une sensibilité moderne et quelques pièces mode en guise de cerise sur le gâteau : pensez à une combinaison en cuir ou à une tenue de golf rose.

« Nous ne recommencerons pas chaque saison, mais construisons sur ce que nous avons », a déclaré Meyer. “C’est un concept facilement compréhensible, mais il y a beaucoup plus à venir.”

Depuis 2012, J.Lindeberg appartient à Anders Holch Povlsen, Dan Friis et Allan Warburg du groupe Bestseller. La marque s’est relancée à plusieurs reprises au cours des dernières années, ramenant son fondateur pour un séjour de deux ans en 2015, et sous la direction du design de Jens Werner, qui avait conçu pour Tory Sport, Y-3, Yeezy et d’autres. , en 2019.