J.Lo et A-Rod repérés en train de s’embrasser après le drame

Sur l’épisode de cette semaine de Nous hebdomadairele podcast «Hot Hollywood», nous décomposons ce qui se passe réellement entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez.

Après que le couple a été aperçu en train de s’embrasser en République dominicaine sur des photos obtenues par le Courrier quotidien le mercredi 17 mars. Les vacances sont survenues après que le chanteur, 51 ans et l’ancien joueur des Yankees, 45 ans, aient publié un communiqué disant qu’ils restaient ensemble malgré les informations selon lesquelles ils avaient mis fin à leurs fiançailles. «Tous les rapports sont inexacts», a déclaré le couple dans un communiqué à TMZ. «Nous travaillons sur certaines choses.»

Les prétendus problèmes d’infidélité de Lopez et Rodriguez ont été révélés pour la première fois lorsque Charme du Sudde Craig Conover réclamé au cours de la première partie de la Bravo les retrouvailles de la saison 7 de la télé-réalité que sa co-vedette Madison Lecroy «volait à travers le pays en dormant avec des hommes, des hommes mariés» et des «anciens joueurs de la MLB». À l’époque, LeCroy a nié les accusations et a même déclaré qu’elle était disposée à passer « un test au détecteur de mensonge » pour le prouver. Rodriguez a également nié ces allégations avec une source proche du propriétaire du gymnase de l’UFC. Nous, « Alex n’a jamais rencontré Madison en personne. »

Aditionellement, Nous hebdomadaire Le podcast «Hot Hollywood» dévoile tous les détails entourant le téléphone tendu entre Prince Harry et son frère, Prince William, après la révélation explosive d’Harry CBS entretien. Une source raconte Nous, « Harry et William se sont parlé depuis l’interview, les voies de communication ont été ouvertes. » Nous examinons leurs retrouvailles à venir et si le souvenir de leur défunte mère suffit à guérir leur rupture royale. «Malgré toutes leurs différences, les deux sont toujours totalement attachés à la préservation de l’héritage de leur mère», a déclaré la source. Nous, partageant qu’Harry et William présenteront un front uni lors de l’installation du 1er juillet d’une statue de leur mère, princesse Diana.

De plus, le plat des hôtes sur Matt James ‘ cérémonie de la rose finale tendue, pourquoi James n’a pas proposé au gagnant Rachel Kirkconnell et ce que l’avenir pourrait signifier Le célibataire la franchise.

Encore plus, Nous hebdomadaire Le podcast «Hot Hollywood» révèle des détails sur Drew Barrymore’s marchez pieds nus dans les rues de New York et examinez les rapports selon lesquels Pete Davidson a épousé son ami d’enfance Michelle Mootreddy. Ceci et plus encore! Écouter!