J.Lo et A-Rod se croisent presque en vacances

Alors, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont en vacances à Saint-Tropez, et qui devrait être également en vacances à Saint-Tropez ? Ce serait l’ex de J.Lo, Alex Rodriguez. Et ils ne peuvent littéralement pas s’empêcher de se croiser presque.

Le Daily Mail rapporte que l’assistant de J.Lo a dû “annuler rapidement” une réservation pour un repas romantique entre J.Lo et Ben après s’être rendu compte qu’A-Rod était au même endroit en train de déjeuner. “J.Lo avait fait une réservation dans le même restaurant, le même jour”, a déclaré une source. “Son assistante s’est présentée pour vérifier que tout allait bien, et il y avait A-Rod en train de déjeuner. Elle a alerté J.Lo et la réservation a été rapidement annulée.”

MÉGA.

Pendant ce temps, Page Six rapporte qu’A-Rod et la journaliste sportive Melanie Collins ont été aperçus en train de visiter exactement les mêmes endroits chics – y compris Chanel – à Saint-Tropez deux heures seulement après que J.Lo les ait frappés. Et pour info, puisque vous vous demandez vraiment, A-Rod et Melanie ne sortent pas ensemble. Une source a déclaré à Page Six : « Ce sont des amis. Il est en vacances. Il est célibataire et s’amuse. Alex a traîné avec des amis et de la famille pendant le voyage, y compris Eric et Jessie James Decker. Melanie est de bons amis avec eux. Ce sont tous des amis.”

J’ai compris! Je serai juste ici en attendant de voir si ces deux-là finiront par se rencontrer pendant leurs vacances après la rupture au même endroit, littéralement !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io