J.Lo et Ben Affleck semblent épris alors qu’elle le soutient à la première

Le couple le plus sexy d’Hollywood a ramené son amour sur le tapis rouge pour une autre apparition commune torride.

Jennifer Lopez et Ben affleck, qui a ravivé leur romance des années 2000 au printemps dernier, a assisté à la première de son nouveau film The Last Duel à New York le samedi 9 octobre. appareils photo.

Pour leur apparition sur le tapis rouge bourré de PDA, J.Lo a montré ses abdominaux durs comme le roc dans une manche longue, un col haut, un haut court marron étincelant et une jupe longue assortie avec une fente dans le dos, tous deux d’Hervé Léger, associés à un pochette Tom Ford et sandales à talons aiguilles assorties. Ben portait un costume Ralph Lauren en velours côtelé bleu marine.

The Last Duel, un drame historique réalisé par Ridley Scott, est prévu pour une large sortie en salles le 15 octobre. Ben et Matt Damon, son partenaire d’écriture de longue date, ami et co-vedette de Good Will Hunting et d’autres films, a co-écrit The Last Duel. Ils apparaissent tous les deux dans le film avec Adam Pilote et Jodie Comer.