J Lo fait surface avec son fils alors que Ben profite de son 49e anniversaire seul avec des enfants

– Jennifer Lopez n’était pas entièrement hors du radar dimanche alors que son copain, Ben, passait du temps avec ses enfants – elle aussi était en vadrouille avec ses propres jeunes … prenant une bouchée à Beverly Hills comme si c’était n’importe quel autre jour de l’année.

TMZ a obtenu des photos de J Lo dimanche en train de rompre le pain avec au moins un de ses enfants – son fils, Max, il semble – ainsi qu’avec son manager, Bennie (plus une tonne de gardes du corps, nous dit-on) à nul autre que le Beverly Hills Hotel à LA … pendant que Ben était sorti avec ses propres enfants juste plus tôt dans la journée pour sonner dans le grand 4-9.

On dirait qu’elle s’amusait pendant le devoir de sa mère – tendant le téléphone à Max avec quelque chose qui devait être amusant … parce qu’elle était tout sourire pour le spectacle et le dire.

À un moment donné, elle s’est également levée – encore une fois, pas de Ben en vue. Elle avait l’air jolie caj ici, ce qui semble correspondre à leur approche de l’anniversaire de Ben … aka, gardez-le au frais, bébé.

Ben Affleck a 49 ans aujourd’hui, et avant qu’il n’entre dans quoi que ce soit Jennifer Lopez a en réserve pour lui … il semble qu’il voulait du QT avec ses gosses, sans elle à son bras.

BA a été repéré dimanche avec ses trois enfants – Violet, Samuel et Séraphine — alors qu’ils rendaient apparemment visite à un ami à LA. Il n’y a que papa et les jeunes ici… aucun signe de Jen ou de sa progéniture les accompagnant. Idem pour son ex-femme, Jennifer Garner.

Il est intéressant de voir Ben sans le premier attaché à sa hanche lors de ses jours les plus spéciaux – étant donné qu’ils ont fait exactement cela avec tous leurs autres sorties ces derniers temps, plus haltes sur le lieu de travail. Franchement, nous avons pensé que ce serait une évidence de la voir avec lui tôt et souvent le jour de son anniversaire.

Ce n’est pourtant pas le cas, semble-t-il. Peut-être que Ben compartimente et partage son temps. La famille d’abord, la vie amoureuse ensuite. Curieusement, il n’y a pas encore de cri d’anniversaire de Jen non plus.

La seule chose qu’elle a dans son histoire aujourd’hui est un selfie solo loufoque – certainement pas le même type d’attention/traitement qu’elle s’est donné il y a quelques semaines pour le grand 5-2, qui avait Les empreintes digitales de Ben partout dans la célébration. D’un autre côté, c’est un mec discret en général (pas d’IG ou quoi que ce soit) … alors, peut-être que la non-reconnaissance est à sa demande ? 🤷🏽‍♂️

Alors que JL ne lui donne peut-être pas encore d’accessoires pour son anniversaire, l’ancien copain réalisateur de Ben, Zack Snyder, bien sûr… il a publié un hommage au jour de la naissance avec des photos inédites de BA en tant que Batman – et les fans de DC bourdonnent et réclament plus de contenu Snyder-verse.

C’est au-delà de Beau. Voulez-vous voir plus de Ben Affleck en Batman ? ♥️😭😭#MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/P9q5ssGlWj — 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁 𝗼𝗳 𝗔𝘆𝗲𝗿𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (@Itssan17) 15 août 2021 @Itssan17

Zack a jeté la photo de retour sur Vero, montrant une combinaison de test qu’il faisait essayer à Ben à l’époque – qui était apparemment de retour en 2013, avant qu’ils ne commencent à filmer “Batman v Superman”. Votre garçon avait l’air aussi bien qu’il l’est maintenant, environ 8 ans plus tard.

Quoi qu’il en soit, joyeux anniversaire, mon grand. Et, en espérant qu’une surprise vous attend avant la soirée !

Publié à l’origine – 14h38 PT