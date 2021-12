J.Lo n’est pas contrarié par les commentaires de Ben Affleck sur Jennifer Garner

Jennifer Lopez met les pendules à l’heure concernant ses sentiments à propos de son petit ami Ben affleckles récents commentaires de son mariage passé avec son ex-femme, jennifer.

Dans un épisode du 14 décembre de The Howard Stern Show de SiriusXM, l’acteur a parlé de ses sentiments à propos de leur relation avant leur séparation en 2015 et de sa dépendance à l’alcool et de son voyage vers la sobriété, en disant: « J’étais piégé. Vous savez, j’étais comme, Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas content. Que dois-je faire ? Et ce que j’ai fait, c’était boire une bouteille de Scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution. «

Affleck a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux et par certains médias pour ses propos. Après le contrecoup, des rapports ont affirmé que J.Lo elle-même en avait été offensée. Dans des commentaires faits à People et postés le samedi 18 décembre, la chanteuse et actrice a déclaré : « Cette histoire n’est tout simplement pas vraie » et « ce n’est pas ce que je ressens ».