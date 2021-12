J. Prince a convaincu Drake et Kanye West qu’ils peuvent sauver des vies avec un concert

Lire du contenu vidéo

Canard et vous je ne serais pas en train de me préparer pour l’énorme Larry Hoover concert-bénéfice au LA Memorial Coliseum si magnat de la musique J. Prince n’était pas intervenu pour négocier leur traité de paix … et il raconte à TMZ comment il a réussi.

Le grand patron de Rap-A-Lot Records dit qu’il n’y avait rien de facile à amener les 2 géants du hip-hop à déposer leurs épées après des années de sniping qui sont devenus incroyablement personnels. Lorsque J. Prince nous a rejoint sur « TMZ Live », il a déclaré que son choix de mots comptait plus que jamais.

Vous vous souviendrez … Prince était aux côtés de Ye lorsqu’il a enregistré une vidéo le mois dernier, tendant une branche d’olivier à Drake en lui demandant le rejoindre pour un concert qui sensibiliserait au cas de Larry Hoover, en particulier, et à la réforme de la justice pénale en général.

Après cela, il a eu les deux hommes face à face au manoir de Drizzy à Toronto, et Prince dit qu’il a dû utiliser un « jargon spécial pour atteindre le cœur de ces gars ».

Il dit qu’il a stressé à Drake… il a eu la chance de donner l’exemple à tout le hip-hop sur la façon de régler les boeufs pacifiquement. Comme il nous l’a dit, « c’est une situation qui pourrait sauver des vies ».

J. Prince n’a pas tardé à reconnaître à Hoover le mérite d’avoir suggéré le concert… et Larry Hoover Jr. a fait écho à cela lorsque nous l’avons vu mercredi à Los Angeles. Il dit que son père – qui est enfermé depuis 1995 pour meurtre, complot de drogue et extorsion – ne voulait pas voir Drake et Ye perdre la vie à cause de la violence.

Nous avons également essayé d’obtenir un aperçu de quel genre de spectacle s’attendre au Colisée ce soir, mais regardez… Larry le joue assez timidement.