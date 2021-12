Ja Morant amer LeBron James et un Lakers totalement coulé

victoire de Grizzly de Memphis en vue de Les Lakers de Los Angeles par 104-99 qui rend le moment de forme des deux équipes très clair. D’une part, nous avons les Grizzlies, jetés, avec un Ja morant en mode All Star imparable (41 points et 10 rebonds hier matin). De l’autre, une équipe de Los Angeles incapable de clôturer les matchs avec James Lebron en mode MVP (37 points, 13 rebonds, 7 passes décisives) match après match, mais il ne parvient quasiment jamais à éviter les défaites. Énorme. Les Grizzlies consolident à la quatrième place dans l’Ouest. Les Lakers, en septième, et en chute libre (17 victoires et 19 défaites pour le moment).

Ja Morant et LeBron James sont devenus la troisième paire d’adversaires de @NBAHistory à marquer chacun plus de 35 points, 10+ rebonds et 6+ trois dans un match, alors que Memphis a dominé LA dans un thriller ! @JaMorant : 41 PTS, 10 REB , 6 15h (haute carrière) @KingJames: 37 PTS, 13 REB, 7 AST, 8 15h pic.twitter.com/F36oQmUqP3 – NBA (@NBA) 30 décembre 2021