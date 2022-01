Ja Morant bat Darius Garland dans les Grizzlies-Cavs

Grizzly de Memphis C’est l’une des équipes les plus en forme de la NBA en ce moment. Ils continuent confortablement installés à la quatrième position de la Conférence Ouest. Hier, ils ont battu à domicile Les Cavaliers de Cleveland 110-106 au terme d’un grand match disputé de puissance à puissance au cours duquel les stars des deux équipes ont brillé. Ja Morant est ressorti avec 26 points et 6 passes décisives. Darius Garland, qui a joué à un niveau élevé pour les Cavs, n’a pas pu éviter la défaite malgré l’ajout de 27 points et 10 passes décisives. Santi Aldama a joué 13 minutes et a contribué 2 points et 3 rebonds.

