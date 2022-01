Ja Morant brille à nouveau dans une nouvelle victoire des Memphis Grizzlies : 105-118 contre les San Antonio Spurs

Grizzly de Memphis, l’une des révélations de cette saison régulière NBA, a clôturé l’année 2021 de la meilleure des manières. La franchise du Tennessee a battu San Antonio Spurs par un résultat de 105-118, et se consolide à la quatrième position de la Conférence Ouest avec un record de 23-14.

Ja Morant a été, une fois de plus, celui en charge de mener la victoire des Grizzlies. Le meneur de jeu continue de confirmer sa grande forme après son retour de sa blessure au genou. Ce soir, il a récolté 30 points, six rebonds et huit passes décisives, suivi d’un Desmond Bane (17 points, quatre rebonds et trois passes décisives) pleinement dans la course pour le prix du joueur le plus amélioré.

« Si nous jouons une bonne défense, cela alimente notre attaque et c’est à ce moment-là que nous sommes les plus dangereux. » – @JaMorant #NBAAllStar pic.twitter.com/bgKzXSVkKO – Memphis Grizzlies (@memgrizz) 1er janvier 2022