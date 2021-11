victoire de Grizzly de Memphis contre les Los Angeles Clippers 120-108 lors de la énième exposition de la saison Ja morant. Le gardien de Memphis a mené son équipe avec 28 points et 5 passes décisives. Jarenk Jackson et Dillon Brooks sont allés jusqu’à 18 points et Desmond Bane jusqu’à 16. Chez les Clippers, Paul George était le meilleur avec 23 points.

