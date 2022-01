Ja Morant est-il le meilleur meneur de jeu de la NBA en ce moment ?

Ja morant est complètement déchaîné. L’étoile de Grizzly de Memphis Il vient de réaliser plusieurs performances sublimes qui le confortent comme l’un des joueurs de la saison.

Les Grizzlies marchent comme un coup cette année et Ja Morant est l’un des principaux coupables. À ce jour, personne ne pense qu’il n’ira pas au prochain Toutes les étoiles et certains, comme son partenaire Fléau de Desmond, aller plus loin, assurant aujourd’hui que nous pourrions la considérer comme la meilleure base de la compétition. La vérité est que, pour le moment, on peut affirmer sans crainte de se tromper qu’il est le plus apte (Stephen Curry est issu de quelques jeux rares).

Cette aube passée, Morant vient lui casser les filets au nez de Kevin Durant Oui James durcir 36 points et 8 passes décisives. Pour cette raison, Bane, dans des déclarations à ESPN après le match, a clairement indiqué ce qu’il pensait de son partenaire :

« Il est spécial. Les gens se demandent s’il devrait être un All Star, mais je pense que ce qu’ils devraient débattre, c’est s’il est le meilleur meneur de la ligue. Je ne pense pas qu’il devrait douter s’il est un All Star. Le La vraie conversation a avec quoi faire, est-il le meilleur meneur de jeu de la NBA ? »

Sans doutes

La vérité est que Desmond Bane a raison. En regardant les données de Morant, nous réalisons qu’il est une superclasse qui domine la ligue avec autorité. À sa troisième année dans la ligue, il est une star basolute. La semaine dernière, il avait 41 points pour battre les Lakers de LeBron James et maintenant il a fait de même avec Durant. Des rivaux comme Kevin Durant abandonnent également :

« Il contrôle le jeu et a toujours été un joueur efficace qui peut fuir le meneur. Il s’est développé et est maintenant un meilleur buteur. Il joue avec un bon rythme, avec une joie et un enthousiasme que vous pouvez voir dans ses yeux. J’ai j’y vais depuis l’université et je suis son fan. J’ai hâte de voir ce qu’il peut faire à l’avenir. »