Ja Morant et l’un des meilleurs blocs de l’histoire de la NBA

Le jamais vu. Ja morant a réalisé une de ces actions qui ne seront jamais effacés de l’esprit des fans de ce sport en raison de la nature spectaculaire de l’action et la puissance physique et la coordination qui est nécessaire. Le gardien Memphis Grizzlies a réussi à bloquer Avery Bradley avec un énorme saut qui l’a envoyé voler et mettre sa tête au-dessus de la jante. De nombreux visualisations de l’action ont été créés, ce qui est devenue virale.

sainte merde (!!!) Ja Morant pic.twitter.com/f463zMNPoR – Rob Perez (@WorldWideWob) 10 janvier 2022