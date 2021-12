Ja Morant et Paul George reviennent : les Grizzlies et les Clippers perdent

Deux des grandes stars de la ligue qui étaient absentes depuis plusieurs semaines pour cause de blessure, sont revenues hier matin. Sans aucun doute, une excellente nouvelle, puisque les victimes du coronavirus sont abondantes et les retours sont plus que jamais appréciés. A) Oui, Ja morant Oui Georges Paul Ils sont revenus, mais leurs équipes ont perdu : elles sont tellement tombées Grizzly de Memphis Quoi Clippers de Los Angeles.

Victoire d’Oklahoma City Thunder qui a aigri le retour de Ja Morant chez les Grizzlies. Les jeunes de l’OKC ont joué un duel très sérieux et ont fini par mener 99-102 au final. Deuxième défaite consécutive pour le Tennessee. A son retour, Ja Morant a contribué 16 points et 8 passes décisives en 28 minutes de jeu. Dans le Thunder, Shi Gilgeous-Alexander a contribué 23 points et la recrue Josh Giddey (le look sensationnel de ce joueur) est passé à 19 points et 11 passes décisives.

terminer la moitié avec un BANG. – 6 passes décisives pour @JaMorant – 15 points pour @DBane0625. pic.twitter.com/P5URL6KhUe – Memphis Grizzlies (@memgrizz) 21 décembre 2021

éperons battant

L’autre retour de la soirée a été celui de Paul George, qui lui aussi n’a rien pu faire pour empêcher les Spurs de battre les Clippers (116-92). La star de Los Angeles est revenue à un excellent niveau et a contribué 25 points et 6 passes décisives, mais ce n’était pas suffisant. Les Spurs étaient très toniques : 24 points et 13 passes pour Dejounte Murray, 17 et 11 rebonds pour Jacob Poetl, 16 points pour McDermott et 15 pour White. Quand les gardes de San Antonio travaillent, ils peuvent battre n’importe qui.