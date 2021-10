Ja Morant fait tomber les Clippers

Il est encore tôt pour tirer des conclusions, mais certaines choses commencent à se préciser en NBA. Et, sans faire une analyse trop audacieuse, on pourrait dire que, par exemple, les Bulls sont une équipe avec laquelle il faut compter. Que les Clippers auront du mal sans Kawhi Leonard. Qu’il est de plus en plus difficile de voir les Spurs en playoffs. Ou que les Pacers et Heat peuvent faire peur en Conférence Est, mais que leur talent est (loin) en deçà des Nets ou des Bucks. Ce ne sont que quelques-unes des choses que l’on voit dans ces premières nuits d’une NBA qui n’attend personne. Ni aux Pélicans, qui ne relèvent pas la tête et sont déjà 0-3. Ensuite, le résumé de la journée.

CLEVELAND CAVALIERS 101 – 95 ATLANTA HAWKS

Ricky sort (23 + 6 + 8) et les Cavs remportent leur première victoire. Consultez la chronique ici.

INDIANA PACERS 102 – 91 MIAMI HEAT (OT)

Oshae Brissett a marqué 18 points lors de la victoire des Pacers en prolongation contre le Heat lors d’un match joué en Indiana. Les Pacers ont rebondi après avoir ouvert la saison avec deux défaites sur la route d’un point., y compris le duel, également avec prolongation, contre les Wizards de Washington. Les équipes ont échangé des paniers pour commencer les prolongations, puis Brissett a marqué sur un rebond offensif pour donner une avance de 90-88 et entamer une séquence de 9-0. Chris Duarte avait 19 points pour les Pacers, Malcolm Brogdon avait un double-double de 18 points et 14 rebonds. Pour le Heat, l’attaque a été menée par la réserve Tyler Herro avec 30 points et 10 rebonds. Jimmy Butler a marqué 19 points et Bam Adebayo a réalisé un double-double de 17 points et 16 rebonds. Le résultat contrastait avec le premier match de la saison pour le Heat, qui a battu les champions de la NBA les Milwaukee Bucks à domicile jeudi.

TORONTO RAPTORS 95 – 103 DALLAS MAVERICKS

Le grand match de Doncic (27 + 9 + 12) pour libérer le casier des Mavs. Consultez la chronique ici.

CHICAGO BULLS 97 – 82 PISTONS DETROIT

DeMar DeRozan a marqué 21 points pour les Chicago Bulls, qui ont dominé les Pistons. DeRozan a clôturé sa soirée avec un dunk spectaculaire au troisième quart malgré un coup au visage du meneur des Pistons Hamidou Diallo. Ses efforts ont contribué à donner aux Bulls leur premier début de saison 3-0 depuis 2016.. Nikola Vucevic a ajouté un double-double de 15 points et 19 rebonds et Zach LaVine, qui tardait à démarrer, a récolté 14 points. Pour les Pistons, Saddiq Bey a mené l’attaque avec un double-double de 20 points et 16 rebonds. Le remplaçant Trey Lyles en avait 12 et Kelly Olynyk, également sur le banc, en avait 10. Détroit a mené le match sur une course de 9-0, mais Vucevic a donné le coup aux Bulls avec 5 points et 3 rebonds en l’espace d’une minute. Les Pistons se sont refroidis à partir de ce moment-là, marquant seulement 38,6 % des buts sur le terrain. et n’ayant réussi que 5 de ses 28 tentatives à 3 points.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 96 – 89 PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS

Karl Anthony Towns a mené l’attaque des Timberwolves avec 25 points et l’équipe du Minnesota a battu quelques Pelicans qui ne relèvent pas la tête. Towns a passé 29 minutes sur le terrain, réalisant 10 des 20 tirs sur le terrain, dont 3 des 6 triples., 2 sur 2 de la ligne du personnel, a pris 4 rebonds et remis 2 passes pour un touché pour les Timberwolves (2-0). Anthony Edwards avait 19 points et neuf rebonds, et DAngelo Russell et le remplaçant Naz Reid avaient chacun 12 points pour le Minnesota. Pour les pélicans (0-3) Brandon Ingram avait 30 points, Jonas Valanciunas avait 20 points et 17 rebonds et Nickeil Alexander-Walker a ajouté un double-double de 14 points et 14 rebonds. Willy Hernangómez n’a pas joué sur décision de son entraîneur.

EPERONS SAN ANTONIO 111 – 121 MILWAUKEE BUCKS

Khris Middleton avait 28 points en tant que meilleur buteur des Milwaukee Bucks, qui ont battu les Spurs à San Antonio et obtenu leur deuxième victoire. Chaque partant de Milwaukee a marqué 10 points ou plus. Milwaukee a marqué un spectaculaire 53% sur les buts sur le terrain et 43% sur 3s. Giannis Antetokounmpo était proche du triple-triple avec 21 points, 8 rebonds et 8 passes décisives, et Jrue Holiday et Pat Connaughton avaient 16 points chacun. Pour les Spurs, Doug McDermott avait 25 points en tant que leader de l’attaque. Keldon Johnson a atteint 20 et Lonnie Walker IV est sorti du banc et a contribué 17. San Antonio a perdu son deuxième match consécutif après une victoire d’ouverture de la saison à domicile contre le Magic.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 134 – 105 PHOENIX SUN

CJ McCollum a marqué 28 points en tant que leader des Trail Blazers de Portland, qui ont battu les Suns. McCollum a donné le ton à l’équipe de l’Oregon, remportant sa première victoire de la saison. Damian Lillard a marqué 19 points et Anfernee Simmons, qui a quitté le banc, a récolté 18 points. Lillard a marqué son premier triple de la saison avec 1:03 à jouer au deuxième quart après avoir raté ses 11 premières tentatives derrière l’arc. Pour les Soleils, Devin Booker, a marqué 21 points, et a obtenu le soutien de Mikal Bridges et réserve Elfrid Payton, qui totalisaient 14 chacun.

LOS ANGELES CLIPPERS 114 – 120 GRIZZLIES DE MEMPHIS

Ja Morant a récolté 28 points en tant que meilleur marqueur des Grizzlies, qui a battu les 41 points de l’attaquant des étoiles Paul George et battu les Clippers sur la route. Morant a mené les cinq joueurs partants des Grizzlies qui ont terminé le match avec des nombres à deux chiffres et ils ont quitté les Clippers avec leur première défaite au Staples Center, deuxième au classement général. Les Grizzlies ont amorcé un voyage de quatre matchs dans l’Ouest face à trois équipes qui ont participé aux séries éliminatoires la saison dernière. De’Anthony Melton a récolté 22 points et l’attaquant Jaren Jackson Jr. a marqué 21 points en tant que troisième meilleur marqueur des Grizzlies 2-0. Santi Aldama n’a pas joué pour le deuxième match consécutif. George a encore une fois brillé de manière particulière dans l’attaque des Clippers avec un double-double de 41 points et 10 rebonds.. L’attaquant a joué 35 minutes, a marqué 15 des 25 tirs sur le terrain, dont 5 des 12 triples, 6 des 6 de la ligne du personnel et a délivré 4 passes décisives. Exposition sans prix. Reggie Jackson et Eric Bledsoe ont ajouté 17 et 12 points respectivement.