Ja Morant l’enroule à nouveau chez Stephen Curry

Jeu impressionnant qui a été vécu à San Francisco. Après ce qui s’est passé il y a cinq mois, lorsque les Grizzlies de Memphis ont exclu les Golden State Warriors du match en prolongation, le match s’est à nouveau terminé de la même manière. Avant ces deux dernières rencontres, les Grizzlies avaient perdu six matchs consécutifs à domicile face aux Warriors, mais ils semblent avoir pris leur mesure. Pour de nombreuses raisons, bien sûr. Mais si vous deviez les réduire à un seul, ce serait sans aucun doute Ja Morant.

Le meneur de jeu a entamé sa troisième année dans la ligue à un niveau écrasant. Si le MVP était donné aujourd’hui, il aurait de nombreux bulletins de vote pour le prendre. Je suis arrivé en NBA depuis le n°2 du repêchage, dans l’ombre de Zion Williamson, mais à ce stade, il est très difficile de ne pas douter de qui sera le meilleur des deux. La croissance de Morant est énorme. Dans son jeu, diriger l’équipe et savoir garder le tempo, et faire face au panier, prendre ses responsabilités et marquer de partout. Par exemple, ce soir, il a fait deux triples sur longue distance, alors qu’au cours de ses deux premières années complètes, il n’en avait fait que six. Ou, par exemple aussi, marquer le panier décisif à moins d’une minute de la fin des prolongations. Mais cette croissance se voit également dans des gestes tels que se lever pour parler au milieu d’un temps mort clé. Il se connaît comme un leader et n’a pas peur de porter ce costume.

Morant et compagnie (Desmon Bane 19+6, Jaren Jackson 15+8, Steven Adams 12+7) ont mis fin à la performance invaincue des Warriors, arrivés 4-0 dans le match et avec de magnifiques sensations. Mais cette fois, ils ont été essentiellement tués par deux choses : les défaites (22) et la mauvaise journée de Stephen Curry. Cela semble fou de le définir comme ça après avoir terminé le match avec 36 points, 7 rebonds et 8 passes décisives, mais le meneur a été refusé dans les 17 dernières minutes, celles qui rejoignent le dernier quart-temps et les prolongations. Il a fait 0/6 dans cette séquence décisive du match, ratant deux triples qui auraient pu donner la victoire à son équipe. Le premier à éviter les prolongations et le second en prolongation, il restait 1:18. Enfin, 7/20 sur 3 points pour lui et 11/29 au total. Une mauvaise journée inhabituelle au bureau du meneur de jeu que les Warriors ont payé cher. Mais cette année, l’Occident est très équilibré et personne ne pardonne les erreurs.