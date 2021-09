Ja Morant, les 10 meilleurs dunks du meneur avec la plus grande capacité de saut de la NBA

Ja morant assure le spectacle dans la NBA, étant l’un des grands champions d’un équilibre parfait entre la capacité athlétique et le talent inné. La base électrique de Grizzly de Memphis Il a montré depuis son arrivée dans la ligue qu’il est l’un des gardes les plus explosifs avec la plus grande capacité de saut ces derniers temps. La preuve en sont ses dunks récurrents dont il vaut la peine de faire une sélection et d’en profiter comme un délice du bon basket.

Math. Ha Morant. Top 10. pic.twitter.com/MNIiIGUP41 – NBA Espagne (@NBAspain) 20 septembre 2021