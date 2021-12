Ja Morant mène la révolution

Les Grizzlies sont la sensation d’un Ouest plutôt sombre et la grande révélation de la saison… si les Cavaliers n’existaient pas. Si son excellente marche avait besoin de confirmation, rien de mieux qu’un triomphe à Phoenix, sur la piste de son champion de Conférence et l’un des prétendants légitimes au ring (113-114). Dans un jeu électrique, d’une formidable résolution et dans lequel ils ont gagné même s’ils n’avaient ni Dillon Brooks ni De’Anthony Melton. Chez les Suns ils n’étaient (la pandémie n’épargne personne) ni DeAndre Ayton ni Jae Crowder ni le coach Monty Williams. Mais oui tous les autres.

Les Suns ont également joué avec leur garde après leur douloureuse défaite de Noël contre les Warriors. Mais ils ont encore perdu, ce qui est rare, et ils restent à 26-7, un match derrière l’équipe du Bay et deux devant le Jazz. Qu’ils sont encore là, juste au cas où. Derrière ce trio de favoris (Warriors, Suns, Jazz) ces Grizzlies qui sont désormais une réalité retentissante se sont imposés comme des chambres, de plus en plus sédentaires : 21-14, plus de trois matchs avant le cinquième, tous se dirigeant vers un autre billet pour les séries éliminatoires. À l’heure actuelle, ils ont plus de bulletins pour avoir un avantage sur le terrain au premier tour que de tomber dans le jeu en ce qu’ils ont joué dans les deux éditions qu’il y a eu de ce nouveau format (croix dans la bulle, tête la saison dernière avec un grand victoire à San Francisco).

Pendant plus des trois quarts, les Grizzlies ont montré (en défense et en attaque) pourquoi ils sont actuellement l’une des meilleures équipes de la Ligue. Ils l’ont emporté 75-89 avant le dernier quart-temps, après une première mi-temps fabuleuse de Desmond Bane (19 points) et un troisième quart-temps atomique de Ja Morant (15 points). Et une domination complète des zones de Steven Adams, à l’aise sans DeAndre Ayton et avec Javale McGee chargé de fautes.

Si toute cette partie du jeu était impressionnante, elle l’était encore plus à quel point elle a résisté à l’assaut final des Suns, avec le public sur le sentier de la guerre, l’équipe de Taylor Jenkins, un entraîneur très sous-estimé qui est l’un des grands favoris pour le prix de l’entraîneur de l’année. Les Suns ont tout emporté, avec les meilleures minutes d’un Chris Paul qui a été mauvais en première mi-temps, avec une défense furieuse et des points de Payne et Cam Johnson. Un triple de Devin Booker a fait 113-112 qui a abouti à un retour miraculeux après que son équipe a forcé un ballon aérien de Kyle Anderson. Mais il restait une attaque, et Ja Morant a réussi à casser Paul et à marquer en pénétration, absorbant le contact avec Mikal Bridges. Un panier de marque maison, une superstar, qui a décidé un match de premier niveau et a élevé quelques Grizzlies qui, bien sûr, ne méritaient pas de perdre.

Morant a terminé avec 33 points et 4 passes, Bane (plafond de carrière) avec 32, 6 rebonds et un 6/11 en triple. Et Steven Adams, fondamental, avec 13 points, 16 rebonds (9 en attaque) et 7 passes décisives. Chez les Suns, Booker (de moins en plus, comme son équipe) a ajouté 30 points Chris Paul 13 et 13 passes et Jonhson 19 et 7 rebonds.

SA SPURS 104-UTAH JAZZ 110

La belle progression des Spurs (14-19 maintenant) s’est arrêtée avant Utah Jazz (24-9), une équipe qui a remporté douze de ses quatorze derniers matchs et qui est de retour, cette saison faisant moins de bruit derrière les Warriors et les Suns, les deux favoris en Occident. Établis troisièmes en lice, les Jazz marchent à un excellent rythme, encore une fois à l’ère Quin Snyder, et à San Antonio, ils ont arrêté une équipe bondée qui avait marqué 110 points ou plus pendant dix matchs. Mais dans la guerre cruciale des pertes, celle de Dejounte Murray était plus importante pour Popovich que celle de Donovan Mitchell pour Salt Lake City.

Après un premier quart-temps presque récré pendant lequel les deux équipes ont tout noté, le Jazz est devenu sérieux en défense dans le deuxième set, dans laquelle ils ont lié 0-11 et pris des avantages jusqu’à 15 points, avec Rudy Gobert (16 points, 13 rebonds, 3 contres) transformé en cauchemar pour certains Spurs qui ont passé plus de cinq minutes sans panier en jeu et ils signé un 7/26 au cours de ce deuxième quart-temps au cours duquel ils n’ont marqué que 16 points. Clarkson (23 + 8 + 5) a mis les percussions et le reste était entre Ingles (17 + 3 + 3), Conley (12 + 6 + 2) et Bogdanovic (19 points). Chez les Spurs, 21 points et 8 passes décisives de Derrick White, 17 points de McDermott…

TONDEUSES 108-FILETS 124

La vie va être dure pour les Clippers, que des semaines passeront sans Paul George et, bien sûr, sans le retour de Kawhi Leonard, encore moins proche. L’Ouest est bon marché et jouer donne vie au top dix, mais chaque victoire sera désormais en or pour les Angelenos, qui peuvent beaucoup souffrir à endurer dans le train des séries éliminatoires et qui est tombé avec un crash (108-124) contre les Nets et sont à 50% de victoires, toujours cinquième à l’Ouest mais avec un seul match d’avance sur le neuvième. Les Nets ont remporté six des sept derniers matchs, ont une fiche de 23-9 et mènent toujours dans l’Est malgré la défaite de Kevin Durant alors que Kyrie Irving n’a pas encore fait ses débuts.

Depuis qu’il s’appelait Crypto.com Arena, l’ancien Staples a remporté deux victoires sur les Nets. Dans les deux matchs, il était aux commandes après trois quarts. Mais s’ils étaient morts de peur face aux Lakers à Noël, cette fois ils n’avaient pas de problème majeur, bien mené par James Harden, qui a terminé avec 39 points, 8 rebonds et 15 passes décisives et que lors des cinq derniers matchs, son meilleur moment de la saison, il est à 29-9-11 en moyenne. Aussi, bien sûr, Patty Mills a mis la percussion extérieure (18 points en 6 triples) et Nic Claxton le physique intérieur (18 + 5). Chez les Clippers, qui ont fait le score comme ils ont pu, le meilleur Marcus Morris : 24 + 5 + 6. Oui, des semaines difficiles arrivent pour Tyronn Lue.