Ja Morant obtient un doctorat au Barclays Center de Brooklyn

Troisième défaite consécutive de Filets de Brooklyn depuis le retour de Kevin Durant après sa sortie pour cause de coronavirus. Hier, ils sont tombés au Barclays Center contre l’une des équipes les plus en forme de la ligue, Grizzly de Memphis, par 118-104. S’il y avait le moindre doute sur ce que Ja morant C’est une star, il l’a confirmé hier avec 36 points et 8 passes décisives. Cela a également été confirmé par un Desmon Bane déchaîné, qui a terminé le duel avec 29 points et 8 rebonds. Santi Aldama a joué 17 minutes et a contribué 2 points, 8 rebonds et un bloc. Chez les Nets, les 26 points de KD ou les 19 et 8 passes décisives d’un tir malavisé de James Harden n’ont servi à rien.

Share