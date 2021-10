Ja Morant, plus qu’un candidat IPM

Il y a de nombreuses distinctions intéressantes tout au long de la saison NBA, mais l’une des plus intéressantes est la Joueur le plus amélioré. Le prix que Julius Randle a reçu la saison dernière et pour lequel il est cette année le meilleur candidat Ha Morant.

Le meneur de jeu des Memphis Grizzlies est l’un des meilleurs joueurs de la ligue en ce début de saison et est une superstar qui signe des sommets en carrière dans presque toutes ses statistiques.

Ja Morant atteint en moyenne des sommets en carrière dans littéralement toutes les statistiques cette saison. 30.4 PPG 5.4 RPG 7.8 APG 1.8 SPG 0,4 BPG 54,4 FG% 40,6 3P% 84,4 FT% 64,9 % TS 2.6 3PG Donnez-lui déjà le prix MIP. pic.twitter.com/uOLl0UGEqz – StatMuse (@statmuse) 29 octobre 2021