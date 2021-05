Ja Morant prouve sa célébrité sur la plus grande scène de la NBA

La deuxième saison de Ja Morant en NBA n’a pas été le couronnement qu’elle était censée être. Après des débuts formidables qui ont vu l’ancien choix n ° 2 remporter la recrue de l’année, Morant a un peu stagné en deuxième année. Il a combattu une blessure à la cheville en début de saison qui lui a fait manquer huit matchs, et peu de temps après son retour, ses Memphis Grizzlies ont dû faire face à une potentielle épidémie de Covid qui a mis plusieurs joueurs dans le protocole de santé et de sécurité de la ligue et a entraîné le report de six matchs.

Morant a dû jouer la majorité de la saison sans Jaren Jackson Jr., le jeune grand homme qui était censé être son co-tête d’affiche. Peut-être en conséquence, Morant avait l’air de faire pression pendant une grande partie de la saison. Alors que l’efficacité des scores montait en flèche dans la ligue, le véritable pourcentage de tir de Morant est passé de 55,6% en tant que recrue à 53,7% lors de sa deuxième année, une note bien inférieure à la moyenne de la ligue. Il n’atteignait pas la jante aussi souvent, son pourcentage de trois points est tombé à un maigre 30,3%, et ses autres chiffres sont restés stables.

Morant était toujours considéré comme une étoile ascendante à Memphis, mais son étoile n’était pas aussi brillante. Alors que d’autres jeunes joueurs de la ligue comme Zion Williamson, Shai Gilgeous-Alexander et De’Aaron Fox progressaient, la performance de Morant était restée à peu près la même – sinon légèrement pire. Cela a rappelé que le développement en NBA n’est pas toujours linéaire.

Malgré une saison difficile, les Grizzlies ont été à la hauteur de leur philosophie autoproclamée et ont remporté suffisamment de victoires pour participer au tournoi de play-in. Après avoir survécu aux San Antonio Spurs lors de leur premier match, Memphis a bouleversé les Golden State Warriors pour obtenir leur billet pour les séries éliminatoires derrière un brillant effort de 35 points de Morant, qui a glacé la victoire avec des seaux consécutifs à la fin des prolongations.

Dans le plus grand moment de la saison de Memphis, Morant ressemblait à nouveau à une superstar en devenir, mettant en vedette son mélange caractéristique de descentes, de finitions créatives et de flotteurs en forme de larme. Peut-être que ce match a donné raison à Morant, car depuis qu’il est entré en séries éliminatoires, rien ne l’a arrêté.

Morant a aidé les Grizzlies à remporter une victoire choquante dans le premier match contre le favori Utah Jazz – qui jouait sans sa propre jeune star, Donovan Mitchell – avec 26 points. Même si Memphis est tombé dans le deuxième match jeudi soir, Morant était absolument électrique, terminant avec 47 points sur 15 tirs sur 27 et ajoutant sept passes.

C’était un chef-d’œuvre même en cas de défaite. Jamais la vision pour Morant de devenir un jour l’un des meilleurs joueurs de la ligue n’a été aussi claire:

Ce fut une performance historique à bien des égards. C’était le plus grand nombre de points jamais marqué par un joueur des Grizzlies. À 21 ans, Morant est devenu le quatrième plus jeune joueur à perdre plus de 40 points dans un match éliminatoire, les trois autres étant Magic Johnson, LeBron James et Luka Doncic. Seul George Mikan avait marqué plus que les 73 points que Morant avait récoltés lors de ses deux premiers matchs éliminatoires.

C’était un jeu avec lequel Utah aurait dû s’enfuir, mais Morant ne voulait pas que cela se produise. Le Jazz menait par pas moins de 22 points juste avant la mi-temps. Vers la fin du troisième quart, c’était un match avec une possession. Morant a été le catalyseur, brûlant à plusieurs reprises la couverture pick-and-roll de l’Utah en se frayant un chemin dans la peinture et en trouvant des moyens de laisser tomber le défenseur intérieur le plus intimidant de la ligue, Rudy Gobert.

Morant a même défié Gobert de front à la fin de la première mi-temps pour ce qui aurait été un dunk de tous les temps s’il avait réussi. Les fans de jazz se sont moqués de ceux qui ont félicité Morant pour son échec plutôt que de célébrer le blocage de Gobert, et peut-être qu’il y a quelque chose à cela. On ne peut nier la grandeur de Gobert, en particulier dans un match où il a terminé avec 21 points, 13 rebonds et frustré le centre de Memphis Jonas Valanciunas. Voir Morant marquer constamment sur quelqu’un d’aussi talentueux que Gobert fait partie de ce qui a rendu sa performance si envoûtante.

Même si Morant n’a pas réussi à tenter son affiche, il a tout de même trouvé un moyen de terminer un autre dunk mémorable avec cette finition de ruelle inversée.

La célébrité future de Morant a toujours été plus que des chiffres bruts. C’était incroyablement impressionnant, alors voyez-le après une efficacité de score moyenne de la ligue avec un taux d’utilisation énorme en tant que recrue de 20 ans la saison dernière, mais cela ne rend pas compte de ce qui le rend spécial. Morant se glisse sur le terrain d’une manière qui ne peut être enseignée, gelant les défenseurs des serpents, les croisements s’épanouissent et des angles uniques pour obtenir ce qu’il veut. Le regarder, c’est se donner l’opportunité de voir quelque chose sur un terrain de la NBA que vous n’avez jamais vu auparavant. Il fait tout cela avec une joie distincte qui transcende les mesures avancées destinées à capturer un impact global.

Même après un si bon match, Morant n’était toujours pas satisfait de lui-même.

Les Grizzlies ne devraient pas avoir beaucoup de chance contre une équipe aussi bonne que le Jazz. L’Utah a remporté le plus de matchs de la NBA cette saison et a battu la ligue en termes de classement net – ce n’est pas un tigre de papier, c’est un prétendant au titre légitime. Même avec Mitchell de retour dans l’alignement, les Grizzlies avaient toujours l’Utah sur ses talons. Si le Jazz ne tire pas un 19 sur 39 (48,7%) brûlant à trois points, il est possible que Morant aurait fait l’impensable et placé son équipe 2-0 dans la série.

Memphis ne gagnera probablement pas cette série, mais la performance magistrale de Morant et de ses coéquipiers restera dans l’esprit des fans de la NBA à l’avenir. Les Grizzlies ont une équipe jeune et amusante qui incarne un esprit similaire à celui de l’ancienne phase Grit-n-Grind de la franchise. Avec Morant en tête, les Grizzlies savent qu’ils ont la pierre angulaire de leur prochaine grande ère.