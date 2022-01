Ja Morant se faufile parmi les candidats MVP

Ja Morant (22 ans et 1,90 mètre) est entré carrément en face pour le MVP de la saison régulière. Le meneur de jeu mène la grande révélation de ce parcours, les Memphis Grizzlies qui après leur victoire contre les Golden State Warriors comptent 10 victoires consécutives, la meilleure séquence de tous les temps dans la franchise.

Sa performance dans ce tronçon historique des Grizzlies a été incroyable après avoir surmonté un problème au genou gauche qui l’a fait quitter les pistes pendant 12 matchs, près d’un mois d’inactivité qui ne l’a pas affecté : sur les neuf matchs auxquels il a joué. cette séquence (il n’a raté que contre les Clippers de Los Angeles) a en moyenne 27,9 points et il a également établi son meilleur score du parcours avec les 41 buts qu’il a approuvés pour les Lakers au FedEx Forum. Sur l’ensemble de la saison, il a récolté 24,9 points, 5,7 rebonds et 6,7 passes décisives en moyenne.

« Hier soir, j’ai vu deux gars qui devraient être pris en compte dans la course MVP, LeBron et Morant », a écrit la légende de la NBA et des Lakers Magic Johnson sur Twitter. « Morant est devenu un joueur incontournable à la télévision et le plus excitant de la Ligue.», a-t-il poursuivi sur une base n’ayant que trois ans d’expérience en NBA, mais qui s’est lancé dans un projet, celui de Memphis, qui semblait clos à cause d’une démolition avec le point final du projet Grint and Grind après les adieux aux franchise (volontaire ou forcée) de Marc Gasol, Mike Conley, Zach Randolph…

Les Grizzlies, en haut de la table

Morant, numéro deux au repêchage 2019 derrière Zion Williamson, a montré dès sa première saison le genre de joueur qu’il serait. Courageux et agressif, il est un couteau vers le panier rival. Il a une capacité de saut surnaturelle (par exemple, son stopper contre les Lakers) et un groupe de coéquipiers comme Desmond Bane, Ziaire Williams, Tyus Jones… qui correspondent bien à ses besoins et qui grandissent autour de lui.

Les dix victoires d’affilée se sont d’ailleurs heurtées à de grands ogres : Golden State Warriors, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers et Clippers, Brooklyn Nets… qui ont permis à Memphis de s’installer confortablement à la quatrième place de la Conférence Ouest avec une fiche de 29-14 à 2,5 matchs de la deuxième (Warriors) et 3,5 de la tête (Phoenix Suns). Son pourcentage de victoires (67,4%) le placerait deuxième dans l’Est devant les Nets et seulement derrière les Chicago Bulls.