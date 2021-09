Ja Rule a réussi à réserver un concert en tête d’affiche d’un festival de musique mais ne s’est pas présenté pour cela .

28 septembre 2021 / Publié par : Kristian

Comme tout le monde le sait, Ja règle était l’un des architectes originaux du festival Fyre absolument criminel – où un groupe de personnes a payé beaucoup trop d’argent pour faire la fête sur une île et se sont retrouvés bloqués et affamés. Ja Rule a été légalement innocenté de tout acte répréhensible, et le principal intrigant du Fyre Festival, Billy McFarland, a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude par fil en 2018. Il semble que les festivals de musique et Ja Rule ne fassent vraiment pas bon ménage, mais il a récemment accepté de faire la tête d’affiche du Nostalgia Music Festival des années 90 à Toronto, qui s’est déroulé pendant le week-end. Mais alors que Ja Rule s’est présenté pour jouer pendant celle de Jennifer Lopez se déroulant au Global Citizen Live show à New York samedi soir (voir: ci-dessus), il a fantôme le Nostalgia Music Festival des années 90. Il n’est pas toujours là quand vous appelez, il n’est pas toujours à l’heure, il se peut même qu’il ne se présente pas du tout !

Le festival de musique Nostalgia des années 90 comprenait des bijoux musicaux des années 90 comme Aqua, Vengaboys, Haddaway, Eiffel 65, et Ja lui-même. Eh bien, Haddaway, Eiffel 65 et Ja ne se sont pas présentés. Mais au moins Haddaway et Eiffel 65 ont annoncé qu’ils n’allaient pas y arriver. Ja Rule ne l’a pas fait, mais pour être juste envers mes compatriotes ontariens, chaque fois que vous manquez Ja Rule, c’est en fait un cadeau, alors… considérez-vous chanceux.

BlogTO dit que le festival a été reporté trois fois. Ja Rule était réservé pour l’émission de dimanche soir, avec Ashanti et Ludacris qui sont aussi sans doute plus célèbres et se sont présentés pour se produire devant la foule. Les fans ont déclaré avoir attendu plus de deux heures avant de se rendre compte que Ja était une non-présentation. Mais cela n’a pas empêché le festival de diffuser des photos de Ja tout au long du spectacle :

Ce moment gênant où vous recevez une émission de @jarule & Ashanti … & Il ne se montre pas, mais ils continuent de montrer leurs photos … #toronto #90snostalgia #flop #fyrefestivalpart2 pic.twitter.com/fSPSYqlfgg – Kayla_G (@Kayla_G12) 27 septembre 2021

Ja a expliqué sur Twitter que les restrictions de voyage l’ont tenu à l’écart du pays, mais encore une fois, Ashanti et Ludacris se sont réunis et se sont rendus au festival. Les festivaliers étaient également énervés parce que, comme je l’ai mentionné ci-dessus, Ja a joué avec JLo samedi soir et a en fait tweeté à propos de sa performance au MÊME MOMENT où il était censé être au Nostalgia Music Festival des années 90. Un utilisateur de Twitter a qualifié Ja Rule d’« escroc » puisqu’il a déjà fait cette démarche.

J’appelle BS. Pourquoi avons-nous attendu plus de 3 heures pour que vous vous présentiez. Vous auriez pu annuler plus tôt et nous laisser passer à @Ludacris plus tôt. – Mamoun Hammoudah (@TheMamoun) 27 septembre 2021

Super content d’avoir acheté des billets et une chambre d’hôtel pour te voir à Toronto ce soir. – Angel Vizza (@ppbyangel) 27 septembre 2021

Moi non plus. Il a gâché le concert Nostalgia des années 90 à Toronto ce soir. Cela me fait encore plus apprécier @ashanti et @Ludacris de nous respecter et de tout donner. Tu es incroyable!!!! — 𝓐𝓶𝔂 𝓢𝓶𝓲𝓽𝓱 (@thatfunnyamy) 27 septembre 2021

Ja s’est défendu auprès d’une personne sur Twitter, disant qu’il aimait Toronto et qu’il se produirait bientôt ici. S’il vous plaît ne le faites pas.

Maintenant, quelle autre raison ne serais-je pas là pour démolir la scène dans une ville que j’AIME ??? Arrêtez de foutre la merde… envoyer mon amour au 6… T dot… Je serai certainement là bientôt pour vous donner tous ces HITS !!! ❤️🌊 https://t.co/ccCB7lId5c – Ja Rule (@jarule) 27 septembre 2021

Quels coups ? Ses chansons avec Ashanti ? Honnêtement, Ja devrait avoir honte d’avoir fantôme ses fans. J’espère que Ja Rule fera plus d’efforts pour ses quarts de travail au Gyro Place que pour sa carrière musicale.

Photo : MÉGA/WENN