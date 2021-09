Ja Rule et Fat Joe s’affronteront dans la prochaine bataille de Verzuz

« Qu’est-ce que Luv ? » a à voir avec deux rappeurs vétérans de New York, Ja Rule et Fat Joe, qui participeront à la prochaine bataille de Verzuz, en direct le 14 septembre à 21 h HNE.

Les deux animateurs s’affronteront devant un public en studio à New York, dans un lieu encore annoncé, et les billets seront mis en vente le mardi 7 septembre.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à New York, les fans peuvent se connecter via l’application Triller, Verzuz sur Instagram ou à la télévision avec l’application Fite.

Les deux artistes ont déjà parlé de participer à une bataille de Verzuz mais ont nommé 50 centimes comme un candidat potentiel.

“Je pense que les gars dans le piège, je pense que les filles, je pense que tout le monde [would] être comme, ‘Oh wow, nous avons un Verzuz 50 Cent [with] Gros Joe? Oh, je suis à l’écoute de ce joint.’… Ce sera l’idéal », a déclaré Joe dans une interview avec The Morning Hustle en février.

Ja a dit à HipHopDX qu’il “aime” la plate-forme Verzuz et que si jamais il y participait, ce serait plus une célébration qu’une bataille.

“J’adore voir des artistes entrer là-bas et faire la merde – mais si j’en faisais un, si je faisais un Verzuz, je voudrais que mon Verzuz soit amusant”, a-t-il déclaré. “C’est ce que Verzuz est censé être – la célébration de la musique et de l’art, et de l’art.”

Les deux rappeurs ont tous deux des discographies impressionnantes à leurs noms et sont apparus ensemble sur le single à succès de Fat Joe en 2002, “What’s Luv?”, Aux côtés d’Ashanti. Ja Rule a sept albums studio solo dans lesquels puiser, tandis que Fat Joe en a plus de 10. Mais étant donné l’amitié de longue date du duo, il est plus probable qu’il s’agisse d’un match amical que d’une bataille tendue.

La barre a été placée haut pour un événement Verzuz en personne, avec Dipset et le Lox faire ses bagages au Madison Square Garden en juin dernier pour un match historique.

Écoutez le meilleur de Ja Rule sur Apple Music et Spotify.