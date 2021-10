‘Jab paise nahi the…’: des cambrioleurs laissent une note après un vol à la résidence d’un fonctionnaire du député

Le responsable du poste de police de Kotwali, Umrao Singh, a déclaré que 30 000 Rs en espèces et des bijoux avaient été volés dans la résidence de Trilochan Singh Gaur.

Déçus de ne pas trouver assez d’argent et d’objets de valeur à la résidence d’un fonctionnaire du gouvernement dans le district de Dewas au Madhya Pradesh, les cambrioleurs ont laissé une note demandant « Jab paise nahi ils toh lock nahi karna tha na collector (pourquoi la maison était verrouillée alors qu’il n’y avait pas d’argent ) », a déclaré la police lundi.

Le responsable du poste de police de Kotwali, Umrao Singh, a déclaré que 30 000 Rs en espèces et des bijoux avaient été volés dans la résidence de Trilochan Singh Gaur, actuellement en poste en tant que magistrat de sous-division (SDM) dans la ville de Khategaon dans le district.

Le SDM a appris le vol lorsqu’il est rentré chez lui samedi soir après une interruption de quinze jours. Alors que Gaur est nommé magistrat de sous-division dans le bloc de Khategaon, sa femme travaille comme magistrate dans le district de Ratlam.

Notamment, la résidence de Gaur est située entre les bungalows d’un législateur et de Dewas Sub-Divisional Magistrate (SDM) Pradeep Soni et à seulement 100 mètres de la résidence du commissaire de police.

Singh a déclaré qu’une note manuscrite, peut-être écrite par le cambrioleur, avait été trouvée à la résidence de Gaur. Le voleur a apparemment utilisé le bloc-notes et le stylo de l’officier du gouvernement pour écrire la note, ont indiqué des sources policières. La police a ouvert une enquête sur l’incident et enregistré un FIR contre des personnes non identifiées, a déclaré Singh.

