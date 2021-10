Jabeur bat Svitolina et jouera la demi-finale contre Rybakina

02/10/2021 à 7h08 CEST

. / Chicago

Le Tunisien Ons Jabeur, sixième tête de série, a maintenu sa séquence de victoires dans la Chicago Fall Classic en gagnant ce vendredi en deux sets par 6-4 et 6-2 à l’ukrainien Elina Svitolina, tête de série, et obtenez un laissez-passer pour la demi-finale. Jabeur n’avait jamais battu Svitolina lors des trois occasions précédentes auxquelles ils avaient été confrontés, mais le quatrième match est arrivé au sommet de sa carrière professionnelle avec une saison de rêve. Jabeur, qui a participé à la Chicago Fall Tennis Classic à la 16e place, son meilleur record en carrière, a pris du retard 4-1 dans le premier set avant de terminer le retour et de s’assurer une place en demi-finale. La Tunisienne a remporté son 43e de l’année, à égalité avec la deuxième mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka pour la meilleure note sur le circuit WTA.

Jabeur était 0-3 contre Svitolina, dernière défaite en 2019 à Dubaï. “Je suis content d’apprendre de mes défaites contre elle ou contre tout autre joueur. Le plus important est le travail acharné au fil des ans. Je suis un joueur différent en ce moment”, a déclaré Jabeur. “J’ai joué de nombreux matchs, j’ai beaucoup plus d’expérience, comment gérer le stress, les opportunités et c’est incroyable de voir que cela porte ses fruits.”

Jabeur est devenu le premier vainqueur de tournoi arabe de l’histoire de la WTA en juin à Birmingham, en Angleterre. Au-delà de pouvoir soulever le trophée à Chicago, l’objectif de Jabeur est d’atteindre la finale de la WTA le mois prochain à Guadalajara, au Mexique. “Savoir que je peux être la première Arabe à me qualifier est vraiment incroyable, vous savez, et c’est plus stressant pour moi”, a-t-elle déclaré.

Jabeur jouera la demi-finale contre la cinquième tête de série, la Kazakhe Elena Rybakina, qui était devant le score partiel de 6-4 et 3-1 lorsque sa rivale en quarts de finale, la Suisse Belinda Bencic, troisième favorite, et médaillée d’or olympique à Tokyo 2020, il a dû prendre sa retraite avec une blessure au genou droit. Dans l’autre demi-finale, le double champion du Grand Chelem, l’Espagnol Garbiñe Muguruza, deuxième favori, affrontera le vice-champion de Roland-Garros 2019, le Tchèque Marketa Vondrousova.

Muguruza a battu la jeune révélation du tournoi, la Japonaise Mai Hontama, 22 ans, 6-3 6-2 en une heure et 40 minutes, qui avait atteint son premier tableau principal du tournoi grâce aux qualifications. . “Elle m’a définitivement poussé à amener mon jeu au plus haut niveau, à me concentrer, à être dur”, a déclaré Muguruza. “Je suis vraiment surpris par son jeu.” A la recherche de son deuxième titre de l’année, Muguruza sera au moins plus fraîche que son prochain adversaire. Vondrousova a battu l’Américaine Danielle Collins, dixième tête de série, 6-7 (4), 6-0, 7-6 (3) dans un match qui a duré 2 heures et 32 ​​minutes. “J’avais l’impression que le premier set était du 50/50, puis j’ai commencé à très bien servir, et je pense qu’elle était un peu déprimée”, a commenté Vondrousova. “Mais je savais qu’elle reviendrait pour le troisième set, et puis c’était comme un pur combat.”