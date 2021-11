Larry parle du procès de Kyle Rittenhouse et du procès des tueurs d’Ahmaud Arbery, du justicier de droite et des raisons pour lesquelles il aime les Beatles. Il est ensuite rejoint par le monteur Jabez Ollsen (Le Seigneur des Anneaux, King Kong) pour parler de la réalisation du prochain documentaire des Beatles, Get Back, (25:49) et de la façon dont le film original Let It Be et le LP se sont réunis (28 :00). Ensuite, ils plongent profondément dans les aspects techniques de la réalisation du film (42:16) et comment le projet changera la perception du public à la fois de l’album phare et de certains acteurs de soutien comme George Martin (56:43), Billy Preston (1 :00:55), Yoko Ono (1:08:19), et bien plus encore !

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Jabez Ollsen

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Chris Sutton

