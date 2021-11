Jabra Elite 7 Active contre Apple AirPods (3e génération)

Prêt à jouer

Jabra poursuit sa série de fabrication d’écouteurs durables avec l’Elite 7 Active, une paire presque à égalité avec les meilleurs proposés actuellement par la société. Une excellente conception fonctionne de manière transparente avec de superbes performances pour les rendre viables chaque fois que vous souhaitez écouter du contenu audio, en particulier si une telle activité nécessite quelque chose qui peut prendre un coup.

Avantages

Excellente qualité audio, y compris ANC Ajustement et confort parfaits Conception durable Commandes par boutons fiables Excellente prise en charge des applications Options de couleurs plus agréables

Les inconvénients

Ne pas plonger dans l’eau Pas encore de multipoint

Apple a retravaillé ses écouteurs d’entrée de gamme avec un nouveau look et des traitements légèrement améliorés pour les rendre un peu plus résistants, mais les AirPods (3e génération) s’en tiennent à une conception ouverte qui ne sert pas bien lorsque la musique est scellée dans vos oreilles . Sans oublier que vous devez être prudent lorsque vous transpirez dedans.

Avantages

Qualité audio améliorée Prise en charge audio spatiale Excellente qualité d’appel Petit boîtier de charge

Les inconvénients

Pas d’ANC Pas d’options EQ Foudre pour la charge Pas aussi résistant à l’eau et à la sueur

En ce qui concerne les alternatives aux AirPod, Jabra fait toujours partie des meilleurs écouteurs sans fil, et pour cause. L’Elite 7 Active est l’une des meilleures options disponibles chez Jabra actuellement et facilement l’une des paires les plus robustes que vous puissiez trouver n’importe où. Les AirPods (3e génération) ne sont pas destinés à Apple, car les AirPods Pro sont déjà fermement établis comme les meilleurs de l’entreprise, alors qu’ils n’ont jamais été conçus pour rivaliser avec les écouteurs robustes.

Jabra Elite 7 Active vs Apple AirPods (3e génération) : rester à l’écart

Certes, il peut être injuste de dresser ces deux-là l’un contre l’autre. Les Jabra Elite 3 sont des écouteurs économiques avec plus de points communs avec cette génération d’AirPod, mais Apple facture beaucoup plus pour ses écouteurs. En effet, les AirPod (3e génération) correspondent à peu près à l’Elite 7 Active dollar pour dollar. C’est juste que vous obtenez des résultats très différents pour chaque centime que vous déboursez.

Jabra Elite 7 Active Apple AirPods (3e génération) Durabilité IP57 IPX4 Durée de vie de la batterie Jusqu’à 8 heures Jusqu’à 6 heures Autonomie de la batterie du boîtier de charge 30 heures (40 sans ANC) 30 heures (20 heures avec Spatial Audio) Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.0 numérique prise en charge de l’assistant Alexa, Google Assistant, Siri Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 6 mm Suppression active du bruit Oui Non

Les spécifications racontent une partie de l’histoire. Il est immédiatement évident que Jabra a rendu l’Elite 7 Active plus durable et avec une durée de vie de la batterie plus longue, sans parler d’une norme Bluetooth plus actuelle. Cependant, là où Siri bénéficie d’un traitement préférentiel évident, Jabra essaie de satisfaire tout le monde en prenant en charge Alexa et Google Assistant. Et bien qu’ils aient tous les deux la même taille de pilotes, la qualité sonore est très différente entre eux.

Apple continue de s’en tenir à un design qui vous oblige à faire des compromis. Là où les AirPods Pro offrent au moins un ajustement plus serré menant à un bon son, les AirPods (3e génération) n’ont pas assez de flexibilité pour faire de même. Il n’y a pas d’embouts auriculaires, il s’agit donc d’une proposition unique à bien des égards. Étant donné que l’ajustement et le confort sont essentiels pour obtenir le meilleur son possible de n’importe quelle paire, ce type de conception ne traite pas cela de la même manière.

Jabra Elite 7 Active contre Apple AirPods (3e génération) : sonne à peu près correct

Apple ne peut pas prétendre être plus à l’aise dans cette confrontation, car Jabra a conçu ses écouteurs pour qu’ils soient naturels. Les Elite 7 Active sont parmi les meilleurs ajustements disponibles, en grande partie grâce aux améliorations de l’emplacement des écouteurs dans l’oreille interne. Malgré toutes les fonctionnalités entassées à l’intérieur, Jabra a réussi à les réduire en taille pour un ajustement plus serré pour une plus grande variété d’oreilles. Ils sont également caoutchoutés, contrairement au Jabra Elite 7 Pro, qui a la même résistance à l’eau, mais sans le même placage.

En plus de cela, il se passe aussi beaucoup de choses à l’intérieur. L’Elite 7 Active dispose d’une suppression active du bruit (ANC) et d’un mode ambiant HearThrough. L’application Sound+ de Jabra offre un bon degré de personnalisation, notamment un égaliseur manuel (EQ) et la possibilité de modifier la disposition des commandes des boutons intégrés. Il y a plus, mais l’essentiel est que Jabra fournit des outils pour adapter à la fois le son et les fonctionnalités comme bon vous semble.

Ce n’est pas le cas avec les AirPod (3e génération). Plutôt qu’un égaliseur manuel, Apple utilise son propre égaliseur adaptatif pour ajuster le son en fonction de la quantité de bruit qui se produit autour de vous. Vous n’obtenez pas d’ANC, et en raison de l’ajustement ouvert, l’écoute ambiante est passive car il n’y a aucun moyen réel de sceller l’audio des bruits de fond.

Vous ne pouvez pas sous-estimer la capacité de noyer le bruit de fond, surtout lorsqu’il joue un rôle plus important en aidant les écouteurs à produire le meilleur son possible. Jabra le fait de manière crédible, et peu importe si l’Elite 7 Active n’a pas le meilleur ANC de l’industrie. C’est plus que suffisant, tel quel, et c’est bien que vous puissiez ajuster l’effet en fonction de vos préférences auditives. C’est juste dommage qu’Apple n’ait pas repensé à la façon dont il a approché ces AirPod pour faire de même.

Du côté positif, les deux sociétés ont des capacités « Find My » pour suivre les écouteurs perdus ou égarés. Et tandis qu’AppleCare peut couvrir les AirPod après la première année (moyennant un coût), Jabra offre une garantie de deux ans prête à l’emploi contre la poussière et la transpiration une fois que vous les avez enregistrés via l’application Sound+.

Jabra Elite 7 Active vs Apple AirPods (3e génération) : faire la différence

Peu importe ce qu’Apple pourrait faire avec un design comme celui-ci, les AirPods (3e génération) ne peuvent pas égaler la fidélité audio comme l’Elite 7 Active. Trop de variables se réunissent pour gêner, et c’est évident dès le début. Le plus gros avantage est la façon dont les deux écouteurs gèrent les basses. Avec n’importe quelle paire d’écouteurs, un joint plus étanche maintient plus de basses dans vos oreilles au lieu de s’échapper. C’est beaucoup plus facile à gérer avec les écouteurs Jabra en raison de leur ajustement parfait.

Peu importe les genres que vous aimez écouter ; le problème est audible, peu importe. Bien que Jabra ne puisse pas prétendre avoir la meilleure fidélité audio, il reste excellent et certainement compétitif par rapport à d’autres qui sonnent mieux. Les AirPods (3e génération) ressemblent davantage à des écouteurs qui devraient coûter deux fois moins cher, même s’ils améliorent leurs prédécesseurs. La façon dont ils sonnent la première fois est à peu près ce que ça va être tout le temps.

Apple a donné la priorité à Spatial Audio comme fonction audio alternative, et vous pouvez écouter de cette façon sous deux paramètres appelés Fixed ou Head Tracking. L’un ou l’autre offre un son surround virtuel qui fonctionne le mieux avec un contenu conçu ou codé pour lui. Certains services de musique le proposent, notamment Apple Music, alors que d’autres ne le font pas. Jabra n’a pas une telle option dans l’Elite 7 Active.

Mais Jabra sait une chose ou deux sur les appels téléphoniques, et à cet égard, ces écouteurs sont excellents. Ils ne disposent pas de la technologie vocale MultiSensor de l’entreprise dans l’Elite 7 Pro. Pourtant, même sans cela, ils sont excellents pour parler aux gens au téléphone ou par vidéo. Et franchement, les AirPod le sont aussi. De meilleurs microphones et d’autres améliorations fonctionnent ensemble pour maintenir la réputation d’Apple en permettant aux gens de s’entendre clairement au téléphone.

L’Elite 7 Active a un avantage inhérent avec les commandes embarquées car ce sont de vrais boutons physiques, et non des surfaces tactiles capacitives. Cela réduit considérablement les faux positifs ou les tapotements accidentels, qui sont toujours possibles bien que pas toujours communs avec les AirPod.

Ce qui est bizarre, c’est que Jabra a lancé ces écouteurs sans support multipoint, ce qui signifie que vous ne pouvez pas coupler deux appareils simultanément. La société a confirmé qu’une prochaine mise à jour du micrologiciel en janvier ajouterait cela, mais pour l’instant, vous ne pouvez utiliser qu’un seul appareil à la fois. Donc jusque-là, pas d’appairage avec un téléphone et un ordinateur/tablette en même temps.

En ce qui concerne les couleurs, les AirPod sont dans leur blanc classique, tandis que les Elite 7 Active sont disponibles en noir, bleu marine et menthe.

Jabra Elite 7 Active vs Apple AirPods (3e génération) : lequel choisir ?

L’Elite 7 Active et les AirPods (3e génération) sont deux paires d’écouteurs distinctes qui ont vraiment peu en commun. En pratique, ils ne sont même pas vraiment dans la même ligue, et sur le papier, leur seule vraie similitude est le prix. Au-delà de cela, Jabra est considérablement meilleur dans les domaines qui comptent, et c’est pourquoi il est facile de faire un cas à la fois fonctionnel et budgétaire pour l’Elite 7 Active contre les derniers écouteurs d’Apple.

Sa valeur ajoutée s’accompagne également de la couverture de garantie plus longue de Jabra et de la durabilité des écouteurs. L’application Sound+ fournit beaucoup d’assistance pour personnaliser les écouteurs, et avec les mises à jour du firmware à venir, il y a des raisons de croire qu’ils ne peuvent que s’améliorer.

