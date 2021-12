Jabra Elite 7 Pro contre Samsung Galaxy Buds Pro

Bien faire les choses

Jabra Elite 7 Pro

Debout ferme

Samsung Galaxy Buds Pro

Jabra poursuit son penchant pour la fabrication d’écouteurs qui se retrouvent dans la conversation parmi les meilleurs de l’industrie. L’Elite 7 Pro s’inscrit bien dans ce cadre, à commencer par l’ajustement et le confort pour définir la scène sonore pour l’excellence sonore, une qualité d’appel plus claire et une autonomie solide.

Avantages

Excellente qualité audio ANC efficace Ajustement et confort exceptionnels Qualité d’appel exceptionnelle Commandes par boutons fiables Durée de vie de la batterie solide

Les inconvénients

L’ANC doit être personnalisé Pas encore de multipoint

Samsung a mis tout ce qu’il pouvait dans le Galaxy Buds Pro, conduisant à une collection de fonctionnalités qui convergent vers une paire d’écouteurs réussie qui mérite d’être considérée. L’ajustement et le confort sont difficiles à lire pour tout le monde, mais vous bénéficiez de la suppression active du bruit, du mode ambiant et de l’audio 360.

Avantages

Son plus audacieux Ajustement plus personnalisé Performances ANC solides Mode ambiant dynamique Résistance à l’eau significative

Les inconvénients

Durée de vie réduite de la batterie L’ajustement nécessite plus de remuement Le mode ambiant n’est pas aussi bon

De nombreuses entreprises qui fabriquent des écouteurs aiment utiliser « Pro » pour définir une paire particulière comme ayant plus que les bases. C’est pourquoi vous le voyez apparaître un peu, même si tous les meilleurs écouteurs sans fil ne l’incluent pas. Jabra a abordé quelques éléments clés pour faire de l’Elite 7 Pro l’un des meilleurs que vous puissiez trouver, tandis que les Samsung Galaxy Buds Pro sont plus que capables de se mesurer aux meilleurs. Avec autant d’enjeux, ces deux-là constituent un affrontement intéressant.

Jabra Elite 7 Pro vs Samsung Galaxy Buds Pro : faire leurs preuves

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Les spécifications fournissent des indices et définissent parfois des attentes, et ces deux-là ne concernent pas seulement ce qui est sur papier, mais certains points ressortent. Les deux ont la même résistance à l’eau, sauf que l’Elite 7 Pro est la paire la plus durable car ils incluent également une résistance à la poussière, ce qui les rend mieux adaptés à une activité polyvalente. Jabra a opté pour un design plus caoutchouté dans l’Elite 7 Active, bien que contrairement aux années précédentes, il ait conservé le même indice IP pour sa paire plus phare.

Jabra Elite 7 Pro Samsung Galaxy Buds Pro Durabilité IP57 IPX7 Autonomie de la batterie Jusqu’à 8 heures Jusqu’à 8 heures Autonomie de la batterie du boîtier de charge 30 heures (38 sans ANC) 18 heures (28 sans ANC) Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.1 Assistance numérique Alexa, Assistant Google, Siri Bixby, Assistant Google, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC, évolutif Taille des haut-parleurs Pilotes de 6 mm Pilotes de 13 mm Suppression active du bruit Oui Oui

La durée de vie de la batterie s’améliore également pour Jabra, car les chiffres indiqués font référence au moment où la suppression active du bruit (ANC) est activée plutôt que désactivée. Pour Samsung, c’est l’inverse, les Galaxy Buds Pro atteignant un maximum de cinq à six heures avec l’ANC activé. En effet, l’Elite 7 Pro joue probablement jusqu’à deux heures de plus par charge que les Buds Pro. Certes, Jabra n’a pas installé de pilotes aussi gros et puissants que ceux du Buds Pro, mais vous ne feriez pas nécessairement la différence dans la plupart des cas.

Samsung a le plus petit boîtier pour une meilleure portabilité, correspondant à Jabra en offrant trois frais supplémentaires pour les écouteurs. Les deux paires sont également livrées avec trois tailles d’embouts auriculaires pour un meilleur ajustement, et c’est la façon dont ces deux marques ont construit leurs écouteurs respectifs qui les distinguent à certains égards.

Jabra Elite 7 Pro vs Samsung Galaxy Buds Pro : noter les contrastes

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Jabra a conçu l’Elite 7 Pro pour corriger un défaut de conception de l’Elite 85t, par ailleurs solide, qui consistait à amincir le corps. Cela a fonctionné car ils font partie des paires les plus confortables que vous puissiez porter en ce moment. Leur monture profilée et plus fine convient à une variété de types d’oreilles, et c’est une grande raison pour laquelle les autres éléments se réunissent pour les rendre si efficaces.

Samsung a équipé le Galaxy Buds Pro d’une multitude de fonctionnalités qui nécessitaient d’agrandir les écouteurs. Cette bosse notable peut ne pas s’adapter aussi bien à l’oreille interne (conque), et il est très possible que ceux qui ont des oreilles plus petites la ressentent plus que les autres. C’est l’un de ces ajustements de conception qui peuvent faire toute la différence lorsque l’on compare deux écouteurs qui sont tous deux objectivement de bons choix. Samsung a également été confronté à des problèmes liés à l’irritation de la peau.

Cela a fonctionné car ils font partie des paires les plus confortables que vous puissiez porter en ce moment.

Je dirais qu’il en est de même pour les commandes embarquées. Jabra en fait depuis longtemps des boutons physiques pour des performances plus fiables et cohérentes. Comme tant d’autres, les Galaxy Buds Pro utilisent des commandes tactiles, et bien qu’elles soient raisonnablement bonnes ici, elles ne correspondront pas à l’efficacité des boutons réels. En plus de leurs applications respectives, les deux paires disposent de fonctionnalités « Find My » pour suivre les écouteurs au cas où vous les égareriez, afin que vous connaissiez leur dernier emplacement.

Ils divergent un peu en ce qui concerne l’ANC. Pour une raison quelconque, Jabra vous oblige à personnaliser d’abord la fonctionnalité avant même de pouvoir l’activer pour l’utiliser, un point obligatoire qui ne semble pas toujours nécessaire. Vous pouvez ajuster son intensité plus tard, tout comme Samsung propose des paramètres élevés et bas pour l’ANC sur les Galaxy Buds Pro. Il a également associé l’ANC au mode ambiant pour Voice Detect, une fonction qui contrôle le volume de tout ce que vous écoutez, afin que vous puissiez entendre et parler à quelqu’un sans l’enlever.

Jabra Elite 7 Pro contre Samsung Galaxy Buds Pro : sons et appels

Source : Daniel Bader / Android Central

Les deux écouteurs sonnent bien, vous commencez donc par une bonne position sonore, bien qu’il y ait quelques mises en garde intéressantes entre eux. J’ai déjà mentionné l’ajustement, et cela joue un grand rôle dans la qualité du son en raison de l’étanchéité des écouteurs lorsque vous les mettez. Jabra a un avantage là-bas, mais son application Sound+ vous offre également un égaliseur (EQ) pour personnaliser le son comme vous le souhaitez.

L’application Galaxy Wearable de Samsung est complète, mais ne vous offre qu’un certain nombre de préréglages d’égaliseur. Vous ne pouvez pas régler manuellement l’égaliseur pour créer le vôtre comme Jabra vous le permet. Si seulement Samsung l’ouvrait de la même manière, cela améliorerait encore plus le son. Les Galaxy Buds Pro ont une réponse des basses généreuse pour aller avec des médiums et des aigus solides. C’est une scène sonore équilibrée qui fonctionne pour une variété de genres. Ils offrent d’excellentes performances ANC et ambiantes, ne faisant qu’ajouter à l’ensemble. Et 360 Audio est cool lorsque vous regardez une émission ou un film – une fonctionnalité que Jabra n’a pas.

Les deux écouteurs sonnent bien, vous commencez donc par une bonne position sonore, bien qu’il y ait quelques mises en garde intéressantes entre eux.

L’Elite 7 Pro offre un excellent équilibre dans la même veine, avec une excellente qualité sonore rendue encore meilleure par l’ajustement et la prise en charge de l’application. Sans parler des excellents modes ambiants ANC et HearThrough également. Bien que les deux soient également excellents pour les appels téléphoniques, Jabra l’emporte grâce à sa technologie vocale MultiSensor, qui efface les appels téléphoniques et vidéo à l’aide d’une technologie propriétaire provenant directement du secteur des aides auditives de l’entreprise. Des micros améliorés aident la cause, en simplifiant seulement la façon dont vous accédez aux assistants vocaux, enregistrez des notes vocales ou laissez des messages vocaux. Les boutons physiques vous offrent également un bouton muet que vous pouvez utiliser pour les appels, très pratique lorsque vous en avez besoin.

Ce qui est décevant, c’est que Jabra n’a pas inclus de connexions multipoints prêtes à l’emploi. Jusqu’à ce que Jabra publie une mise à jour du firmware au début de 2022 pour résoudre ce problème, vous ne pouvez coupler qu’un seul appareil à la fois. Les Galaxy Buds Pro n’ont pas ce problème, vous permettant de coupler deux appareils simultanément via Auto-Switch. De plus, si vous avez deux appareils Galaxy compatibles, les écouteurs passeront automatiquement de l’un à l’autre lorsque vous y serez invité, comme prendre un appel sur un téléphone, tout en regardant autre chose sur un ordinateur portable ou une tablette.

Les options de couleur varient, l’Elite 7 Pro de Jabra étant disponible en noir, noir titane et beige doré, tandis que les Galaxy Buds Pro sont disponibles en noir fantôme, argent fantôme et violet fantôme.

Jabra Elite 7 Pro vs Samsung Galaxy Buds Pro : lequel choisir ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Il n’y a vraiment pas de mauvais choix entre ces deux. L’Elite 7 Pro apporte beaucoup à la table qui est facile à aimer, et ne grandit qu’une fois que vous les mettez et appuyez sur play. Combinez l’ajustement, le confort, la qualité audio, la durée de vie de la batterie et la prise en charge des applications, et vous obtenez un excellent rapport qualité-prix. Les Galaxy Buds Pro sont compétitifs à part entière, en cochant beaucoup de bonnes cases. C’est juste que la conception et les options d’égalisation limitées pourraient être des facteurs atténuants.

Samsung va remplacer le Galaxy Buds Pro avant que Jabra ne fasse de même avec l’Elite 7 Pro, donc cette confrontation changera à mesure que le prix des Buds Pro continuera de baisser. Si vous êtes profondément dans l’écosystème de Samsung, ils ne vous décevront pas, bien que ce ne soit pas une condition préalable pour les essayer. L’Elite 7 Pro surpasse les Buds Pro dans une course serrée et fonctionnera bien quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Finition lisse

Jabra Elite 7 Pro

Un artiste d’élite

Les Elite 7 Pro sont la meilleure combinaison de Jabra de toutes les caractéristiques et fonctions qui rendent les écouteurs sans fil formidables.

En avant

Samsung Galaxy Buds Pro

Bon son et plus

Samsung fait passer ses meilleurs véritables écouteurs sans fil au niveau supérieur en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui les distinguent des versions précédentes.

