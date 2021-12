Jabra Elite 7 Pro vs Elite 85t : faut-il mettre à niveau ?

Continuer de parler

Jabra parvient toujours à placer ses écouteurs dans l’échelon supérieur pour toute la catégorie, et c’est exactement là que vous trouverez l’Elite 7 Pro pour un certain nombre de raisons. L’ajustement et le confort donnent le ton pour un son exceptionnel, une excellente qualité d’appel, une autonomie solide et une fiabilité globale que vous ne pouvez pas toujours trouver ailleurs.

Avantages

Excellente qualité audio ANC efficace Ajustement et confort exceptionnels Qualité d’appel exceptionnelle Commandes fiables des boutons Meilleure autonomie de la batterie

Les inconvénients

L’ANC doit être personnalisé Pas de multipoint pour le moment

Jabra a conçu une solide paire d’écouteurs avec l’Elite 85t, et ils s’avèrent être de solides performances. C’est juste que l’intégration de toute la technologie autour de leur suppression active du bruit les a rendus plus gros que les précédents écouteurs Elite, ce qui représente un défi pour ceux qui préfèrent des tailles plus petites pour un ajustement plus confortable

Avantages

Hybrid ANC Excellente qualité sonore Ajustement correct si vous pouvez gérer Contrôles réactifs Boîtier de chargement sans fil

Les inconvénients

Taille sensiblement plus grande Pas aussi robuste Boîtier plus grand et plus lourd

Jabra considère ces deux paires d’écouteurs comme ses options phares, et il est facile de comprendre pourquoi une fois que vous creusez plus profondément. Il n’est tout simplement pas tout à fait clair lequel des deux sont censés être les porte-drapeaux, bien que j’aie une idée claire de qui l’emporte finalement dans ce match. L’Elite 7 Pro possède des qualités uniques qui ne sont pas aussi répandues dans l’Elite 85t.

Jabra Elite 7 Pro vs Elite 85t : regarder de plus près

Jabra a pris du recul avec l’Elite 85t en leur offrant une résistance minimale à l’eau et à la transpiration IPX4, ce qu’il a plus que rectifié avec l’Elite 7 Pro. Même si Jabra propose également l’Elite 7 Active pour cibler les utilisateurs plus actifs, l’Elite 7 Pro a la même résistance à l’eau et à la transpiration IP57. Donc, d’emblée, les Elite 85t n’étaient pas vraiment conçus pour ceux qui sont actifs. Malgré cela, Jabra offre la même garantie supplémentaire de deux ans contre les dommages causés par l’eau ou la transpiration lorsque vous enregistrez l’un de ces écouteurs. Lisez les petits caractères et notez qu’ils ne couvriront pas tous les cas.

Jabra Elite 7 Pro Jabra Elite 85t Durabilité IP57 IPX4 Bud Autonomie de la batterie 8 heures 7 heures Étui de charge Autonomie de la batterie 30 heures 24 heures Étui de chargement sans fil Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.0 Prise en charge de l’assistant numérique Alexa, Google Assistant, Siri Alexa, Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 12 mm Suppression active du bruit Oui Oui Mode son ambiant Oui Oui

Ceci malgré les deux utilisant des matériaux de conception similaires. La différence réside dans la façon dont Jabra a enduit et protégé les ouvertures et les crevasses de l’Elite 7 Pro. L’examen du reste des spécifications montre peu d’autres changements, mais encore une fois, creusez plus profondément et un écart plus important se creuse entre eux.

Un exemple est la taille des deux paires. L’Elite 85t est venu avec un gros compromis par rapport au précédent (et excellent) Elite 75t en ce sens que leur construction plus épaisse a modifié le saut en matière de confort que Jabra avait réalisé. L’Elite 7 Pro ramène l’entreprise à ce niveau, et l’ajustement amélioré a un impact à plus d’un titre. Ceux qui ont des oreilles plus petites reconnaîtront le contraste juste en essayant les deux paires.

L’examen du reste des spécifications montre peu d’autres changements, mais encore une fois, creusez plus profondément et un écart plus important se creuse entre eux.

Pourquoi une telle différence de taille ? Cela a beaucoup à voir avec la suppression active du bruit (ANC) que Jabra a installée dans l’Elite 85t, qui a été la première paire fabriquée par la société à la prendre en charge de manière native. L’Elite 75t (et Elite Active 75t) a reçu une mise à jour du micrologiciel permettant l’ANC, sauf qu’il ne s’agissait pas d’une conception hybride, ce qui signifie qu’il n’utilisait pas les microphones intégrés comme le fait une configuration ANC standard. L’Elite 85t offre un ANC solide avec 11 niveaux d’annulation, piloté par une puce ANC plus récente et des microphones supplémentaires qui ont forcé Jabra à grossir le facteur de forme global.

Ce qui est inhabituel, c’est la façon dont l’Elite 7 Pro vous oblige à configurer d’abord un profil ANC personnalisé via l’application Sound+ de Jabra avant même de pouvoir activer la fonction. Il aurait été préférable de laisser les gens accéder à la fonctionnalité d’abord, puis de la personnaliser, un peu comme cela a été fait avec l’Elite 85t. Ce n’est pas un gros problème dans le grand schéma, mais c’est une étape étrange à franchir pour mettre en évidence une fonctionnalité clé de l’Elite 7 Pro.

Jabra Elite 7 Pro vs Elite 85t : Écoutez de plus près

Du point de vue sonore, vous n’entendrez pas de différence dramatique entre ces deux. Jabra n’a pas beaucoup modifié le profil sonore, mais ce n’était pas nécessaire non plus. Les deux paires offrent une excellente qualité audio, et malgré la différence évidente de taille de pilote, l’Elite 7 Pro produit toujours un son très efficace et dynamique. Vous bénéficiez toujours du même accès à l’égaliseur dans l’application Sound+ et pouvez effectuer les mêmes réglages, notamment en créant vos propres préréglages.

Ce qui les distingue, c’est l’ajustement, qui peut changer le son des écouteurs. Quelle que soit la taille de vos oreilles, vous êtes plus susceptible de sentir un ajustement parfait avec l’Elite 7 Pro. Cela permet une meilleure étanchéité, améliorant finalement la réponse des basses pour un meilleur équilibre. Si vous pouvez accomplir la même chose avec l’Elite 85t, vous entendrez peut-être les mêmes résultats, ce qui est formidable. C’est juste que les chances ne sont pas aussi bonnes.

Il y a un autre élément à considérer fortement et c’est la technologie vocale MultiSensor de Jabra. Il s’agit d’une technologie propriétaire qui permet aux appels téléphoniques et vidéo d’être plus clairs, tout droit sorti de l’histoire de l’entreprise en tant que fabricant d’aides auditives. Cela ne veut pas dire que les Elite 85t sont des gommages par comparaison, seulement que MultiSensor Voice éloigne l’Elite 7 Pro à cet égard. De plus, les micros améliorés facilitent l’utilisation des assistants vocaux, l’enregistrement de notes vocales ou la création de messages vocaux

Les deux ont le même style de commandes, c’est-à-dire qu’ils utilisent des boutons physiques. Cela signifie une meilleure précision lors de la lecture/pause, du saut de pistes ou de l’accès aux fonctions ANC et ambiantes.

Jabra Elite 7 Pro contre Elite 85t : qu’y a-t-il d’autre ?

Je n’ai pas encore mentionné le mode ambiant HearThrough, mais c’est un domaine où l’Elite 85t a un léger avantage. Cela fonctionne bien sur les deux paires, et vous vous y fierez si vous avez besoin d’entendre ou de parler à quelqu’un sans retirer les écouteurs. C’est juste que l’Elite 85t se sent et sonne plus efficacement lors de l’activation de ce mode.

D’un autre côté, Jabra a trouvé un moyen d’augmenter la durée de vie de la batterie là où cela compte, c’est-à-dire lorsque l’ANC est activé. L’Elite 7 Pro peut durer jusqu’à deux heures de plus par charge lorsque la suppression du bruit est activée, ne faisant qu’ajouter plus de contrôle au plus grand Elite 85t.

Pour l’instant, la plus grosse omission de l’Elite 7 Pro est le manque de multipoint. Vous ne pouvez pas les coupler avec deux appareils simultanément. Un énorme inconvénient si vous avez tendance à utiliser les écouteurs avec un téléphone et une tablette ou un ordinateur portable à la fois, mais il semble qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel. Jabra annonce qu’il publiera une mise à jour du micrologiciel pour apporter la fonctionnalité à l’Elite 7 Pro dès janvier 2022, ce qui devrait modifier une fonctionnalité manquante.

Jabra s’en tient largement à ses préférences en matière d’options de couleur. L’Elite 7 Pro est disponible en noir, noir de titane et beige doré, tandis que l’Elite 85t est disponible en noir, noir de titane, noir de cuivre, beige doré et gris.

Jabra Elite 7 Pro vs Elite 85t : Lequel choisir ?

L’Elite 85t peut ressembler à une bonne affaire en raison de la baisse de son prix, mais l’Elite 7 Pro se trouve parmi les meilleurs écouteurs sans fil. Leur combinaison de fonctionnalités, de fonctions et de cohérence les rend difficiles à laisser passer, même si Jabra a une paire moins chère à vous proposer. La clé de tout est l’ajustement, cependant. C’est vraiment ce qui les distingue par-dessus tout, et où les autres fonctionnalités ont également plus d’impact.

Sans oublier que l’Elite 7 Pro est un bien meilleur choix si vous menez une vie active ou si vous souhaitez une meilleure autonomie de la batterie. Ils constituent, à bien des égards, le package complet et ce que l’Elite 85t aurait vraiment dû être lorsque Jabra les a lancés. Cela ne veut pas dire que les 85t sont mauvais car ils sont toujours très bons. C’est juste un peu ironique que l’Elite 7 Pro ait plus en commun avec l’Elite 75t que le 85t, mais c’est ainsi que cela se passe lorsque vous découvrez comment fabriquer des écouteurs bien ajustés.

Finition lisse

Jabra Elite 7 Pro

Un artiste d’élite

Les Elite 7 Pro sont la meilleure combinaison de Jabra de toutes les caractéristiques et fonctions qui rendent les écouteurs sans fil formidables.

Bords plus rugueux

Jabra Elite 85t

Nouveau et amélioré

L’Elite 85t est la façon dont Jabra ajoute des fonctionnalités qui manquaient autrement, et ils obtiennent des performances parfaites à bien des égards.

