Jabra Elite 75t vs Elite Active 75t : Lequel devriez-vous acheter ?

Reste sec

Jabra Elite 75t

Se mouiller

Jabra Elite Active 75t

Jabra fait valoir qu’il s’agit de l’un des meilleurs véritables produits d’écouteurs sans fil actuellement disponibles. Avec une autonomie de batterie bien supérieure à celle de l’Elite 65t et un cadre plus mince qui se niche dans les oreilles avec un plus grand confort, il y a beaucoup à aimer dans l’ensemble offert par l’Elite 75t. Une prise en charge solide des applications, l’intégration de l’assistant vocal et certaines des meilleures qualités audio sans câble complètent un kit impressionnant.

150 $ sur Amazon

Avantages

Excellente qualité sonore Ajustement confortable Durée de vie de la batterie améliorée Boîtier de charge plus petit Mieux que les AirPods

Les inconvénients

Moins de charges du boîtier par rapport à Elite 65t Pas de charge sans fil La qualité des appels n’est toujours pas aussi bonne que celle des AirPods

Comme l’année précédente, Jabra a suivi son excellent Elite 75t d’une variante étanche qui ajoute une petite assurance supplémentaire. Les conditions humides et moites ne devraient causer aucune inquiétude avec l’Elite Active 75t, car elles sont conçues pour résister à un entraînement sérieux ou à la course sous la pluie. Au-delà de cela, Jabra a choisi de ne pas apporter d’autres modifications esthétiques ou fonctionnelles, mettant ces deux écouteurs très proches.

150 $ sur Amazon

Avantages

Construction étanche Excellente qualité sonore Ajustement confortable Boîtier de charge plus petit Aussi portable que l’Elite 75t

Les inconvénients

Pas de mise à niveau audio notable à partir d’Elite 75t Pas de charge sans fil Pas de qualité d’appel améliorée

Jabra n’aime pas tout sortir en même temps, et c’est pourquoi il existe deux versions de ses véritables écouteurs sans fil Elite 75t qui sont sorties à des mois d’intervalle. La marque danoise s’est affirmée comme étant un concurrent sérieux pour le meilleur du secteur. Cela vient en partie de la polyvalence impliquée. Existe-t-il même une véritable concurrence entre le Jabra Elite 75t et Elite Active 75t ? Découvrons-le.

Jabra Elite 75t vs Elite Active 75t : ceux-ci pourraient facilement passer pour des jumeaux

En ce qui concerne la prochaine génération de Jabra, il n’est pas facile de combler quelques lacunes d’un seul coup, mais c’est vraiment ce à quoi ressemble l’Elite 75t. Ils sont 22% plus petits que le précédent Elite 65t selon le décompte de Jabra, mais ils se sentent encore plus coupés. Le poids plus léger aide, cependant, tout comme la portabilité supplémentaire offerte par le boîtier de charge plus mince. Cependant, avant de plonger, voyons ce que les deux modèles ont à offrir.

Jabra Elite 75t Jabra Elite Active 75t Durabilité IP55 IP57 Durée de vie de la batterie Bud 7,5 heures 7,5 heures Autonomie de la batterie du boîtier de charge 20,5 heures 20,5 heures Connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Prise en charge de l’assistant numérique Alexa, Google Assistant, Siri Alexa, Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 6 mm Suppression active du bruit Non Non

Mettez ces deux modèles Elite côte à côte dans la même couleur, et vous risquez de ne pas savoir lequel est lequel. Jabra n’a pas vraiment repensé le facteur de forme ou les principes de conception de l’Elite 75t pour en faire le modèle Active. Les Elite Active 75t, plus robustes, sont de véritables clones, surtout à première vue. La principale différence réside dans la durabilité.

Les Elite 75t ont un indice de protection IP55, ce qui signifie qu’ils ont une résistance à la poussière décente et une résistance à l’eau correcte. Les éclaboussures ou gouttes de pluie occasionnelles ne devraient pas affecter les performances ou la longévité, mais Jabra recommande de ne pas les immerger dans l’eau. Au lieu de cela, la société a utilisé un revêtement spécial sur l’Elite Active 75t qui élève l’indice à IP57, rendant essentiellement ces écouteurs étanches.

Le revêtement n’est pas évident à l’œil, vous ne le voyez donc pas vraiment lorsque vous manipulez les écouteurs. Ils seraient bien dans un mètre d’eau claire jusqu’à 30 minutes, alors que tout ce qui est plus long risque de les briquer complètement. L’eau salée est également un non-non, alors gardez-les sur la partie sablonneuse de la plage.

Jabra Elite 75t vs Elite Active 75t : Un degré de séparation

Source : Daniel Bader / Android Central

Aucun des deux modèles ne présente d’avantage en termes de durée de vie de la batterie, car ils bénéficient tous deux des mêmes améliorations. Jabra a pris l’Elite 65t, qui planait généralement dans la plage de quatre heures, et a réussi à presque doubler ce chiffre à 7,5 heures. Vous n’obtiendrez peut-être pas toujours ce nombre en fonction du niveau de volume, mais c’est toujours un élan notable dans la bonne direction.

Leurs boîtiers respectifs sont de taille, de forme et de poids égaux. Il est probablement probable que Jabra ait fabriqué davantage des mêmes boîtiers Elite 75t et les ait attribués aux modèles Elite Active 75t. Ils ont tous les deux des ports de charge USB-C, mais pas de charge sans fil – une fonctionnalité que Jabra dit arriver dans une future itération 75t.

Ce qui sépare ces deux, c’est l’endroit où vous pouvez les utiliser. Les Elite 75t ne sont pas inutiles dans une salle de sport ou sur un parcours de jogging, mais Jabra pense qu’il peut apaiser les craintes qu’ils ne s’éteignent en créant une version Active. Pour des entraînements constants produisant de grandes quantités de sueur, les Elite Active 75t sont conçues pour gérer cela régulièrement. Mais, comme leurs homologues standard, ils ont besoin de temps en temps d’un peu de TLC pour nettoyer la poussière, les débris et le sel.

Il y a de bonnes choses avec lesquelles travailler ; c’est juste que vous n’obtenez aucun avantage inhérent, peu importe la direction que vous prenez.

Jabra offre la même garantie constructeur standard d’un an, plus une garantie limitée supplémentaire de deux ans pour les deux modèles lorsqu’ils sont enregistrés via l’application Jabra Sound+. Il couvre les dommages causés par une exposition répétée à la poussière et à l’eau, mais lisez les petits caractères et vous y verrez une certaine ambiguïté. Il mentionne clairement la couverture des dommages causés par la poussière et la transpiration, mais pas l’eau, les liquides, la nourriture et les dommages physiques. Ces limites s’appliquent aux deux modèles, bien que l’un soit étanche dès la sortie de la boîte.

Jabra s’est légèrement écarté de la façon dont il propose les couleurs. L’Elite 75t est disponible en noir, noir de titane et beige doré, tandis que l’Elite Active 75t est disponible en bleu marine, noir de cuivre, noir de titane, gris, menthe et sienne.

Jabra Elite 75t vs Elite Active 75t : nouvelles fonctionnalités

Les deux modèles ont de nouvelles fonctionnalités récemment introduites dans l’application Sound+. Le premier est MySound, où vous pouvez créer votre propre profil auditif personnel en écoutant une série de bips qui accordent vos oreilles à tout ce que vous écoutez. La fonctionnalité vient de l’organisation sœur de Jabra, GN Hearing, dont les aides auditives ont guidé le fonctionnement de MySound.

MyControls est une autre fonctionnalité recherchée qui permettra aux utilisateurs de modifier les commandes par défaut pour la lecture/pause, les pistes suivantes et précédentes, et d’appeler l’assistant vocal de votre téléphone. MyControls et MySound ont tous deux été introduits en tant que mises à jour logicielles en juin 2020.

Grâce à une mise à jour du firmware, Jabra a également récemment mis à jour les Elite 75t et Elite Active 75t avec ANC, également appelée suppression active du bruit. Les deux modèles bénéficient de la nouvelle fonctionnalité en utilisant les microphones intégrés pour masquer le son, et même si les écouteurs n’ont pas été construits à l’origine avec l’ANC à l’esprit, Jabra a fait un excellent travail de mise en œuvre.

L’ANC est également une fonctionnalité trouvée dans le nouveau Jabra Elite 85t, qui est un peu plus grand et légèrement plus cher, et un bon choix pour quelqu’un qui veut quelques fonctionnalités supplémentaires, au détriment de la durée de vie de la batterie et d’une certaine résistance à l’eau, par rapport à l’Elite série 75t.

Alors, lequel choisir ?

Alors, quel ensemble d’écouteurs est le meilleur ? Cela dépend de l’activité que vous prévoyez d’être. Il n’y a aucune différence dans la façon dont l’application Sound+ traite l’un ou l’autre modèle tel quel. L’égaliseur et les paramètres HearThrough, entre autres, sont facilement disponibles dans les deux cas. Il y a de bonnes choses avec lesquelles travailler ; c’est juste que vous n’obtenez aucun avantage inhérent, peu importe la direction que vous prenez. Si vous cherchez plutôt l’Elite 85t, gardez à l’esprit que Jabra a en fait réduit la résistance à l’eau de ces écouteurs en leur attribuant un indice IPX4. Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair s’ils sont moins résistants à la transpiration, c’est toujours une possibilité.

Le choix se résume vraiment aux priorités lorsque vous souhaitez les utiliser. Si vous avez souvent besoin d’écouteurs lorsque vous vous entraînez, les Elite Active 75t sont le meilleur choix. Si vous évitez généralement les entraînements vigoureux et que vous transpirez à peine en écoutant de la musique, les Elite 75t sont assez bons pour annuler le paiement de la prime. Si vous êtes sur la clôture, optez pour le modèle Active pour couvrir toutes les bases.

Pour les loisirs

Jabra Elite 75t

Préfère rester au frais

Les Elite 75t sont la réponse de Jabra non seulement à la concurrence, mais aussi à leurs propres tentatives précédentes pour obtenir de véritables écouteurs sans fil. Ils ne sont tout simplement pas conçus pour subir trop de punitions.

Pour l’activité

Jabra Elite Active 75t

Aime transpirer

L’Elite Active 75t est l’Elite 75t avec la robustesse à l’esprit. Ils offrent tout ce que le modèle standard fait, avec une protection supplémentaire pour démarrer. C’est juste dommage qu’ils ne repoussent pas les limites dans d’autres domaines.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économiser de l’argent sur les écouteurs

Prenez des appels et tirez le meilleur parti de vos écouteurs sans vous ruiner

Il n’est pas facile de trouver une paire d’écouteurs qui sonnent bien et qui ont un microphone à un prix raisonnable, d’autant plus que le monde passe au Bluetooth pour tout. Cependant, il existe encore d’excellents écouteurs qui ne feront pas sauter la banque et qui sonneront tout aussi bien. Alors voici Voici nos meilleurs choix!