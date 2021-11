Jabra Elite 85t vs Elite 75t : Lequel devriez-vous acheter ?

Plus de pouvoir

Jabra a eu un acte difficile à suivre avec l’excellent Elite 75t, mais l’Elite 85t porte les choses à un autre niveau en ajoutant des fonctionnalités auparavant manquantes. Ils présentent également des améliorations dans certains domaines clés qui en font des candidats faciles pour les meilleurs véritables écouteurs sans fil. Vous cherchez une paire d’écouteurs capables de faire à peu près tout.

Hybrid ANC Excellente qualité sonore Meilleure qualité d’appel que Elite 75t Ajustement confortable Commandes réactives Boîtier de chargement sans fil

Cadre plus large Embouts auriculaires plus exclusifs Boîtier plus grand et plus lourd

L’Elite 75t a un successeur, mais cela ne rend pas ces véritables écouteurs sans fil moins pertinents. Ils conservent les mêmes qualités qui les placent en tête de file devant tous les autres, et Jabra a publié une mise à jour du firmware apportant la suppression active du bruit (ANC) à un ensemble impressionnant qui offre déjà beaucoup pour le prix.

Excellente qualité sonore Cadre plus petit, ajustement confortable Prise en charge ANC via le micrologiciel Boîtier de charge plus petit Maintient une excellente prise en charge des applications Moins cher

Moins de charges par rapport à l’Elite 85t Pas de charge sans fil La qualité des appels n’est pas aussi bonne

Jabra conserve à la fois son pedigree fonctionnel et son penchant pour prendre un excellent produit et le rendre meilleur avec la prochaine itération de ses écouteurs Elite. C’est toujours une position enviable pour n’importe quelle entreprise, mais les vrais gagnants sont ceux qui utilisent réellement ces écouteurs. Les Elite 75t ont déjà fait leurs preuves, sauf qu’ils ont maintenant quelque chose de nouveau à affronter. Quelle différence une année fait-elle? Voyons.

Jabra Elite 85t contre Elite 75t : suivre un chemin similaire – principalement

Lorsque Jabra a développé l’Elite 75t, sa taille avait été réduite de 22% par rapport à l’Elite 65t précédente. Cependant, les choses ont basculé dans l’autre sens avec l’Elite 85t, apparemment pour accueillir le matériel supplémentaire à l’intérieur facilitant leurs nouvelles fonctionnalités. La portabilité est toujours là, mais lorsque la taille compte, tout changement pourrait avoir des conséquences. En regardant leurs spécifications respectives, une partie de ce contraste montre la chauve-souris.

Jabra Elite 85t Jabra Elite 75t Durabilité IPX4 IP55 Autonomie de la batterie 7 heures 7,5 heures Étui de charge Autonomie de la batterie 24 heures 20,5 heures Étui de chargement sans fil Oui Non Connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Prise en charge de l’assistant numérique Google Assistant, Siri Alexa, Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 12 mm Pilotes 6 mm Suppression active du bruit Oui Oui (numérique uniquement)

Les Elite 85t sont en fait moins résistants à la poussière que les Elite 75t. C’est surprenant, mais cela confirme aussi que Jabra sortira une variante « Active » pour l’Elite 85t dans les prochains mois. C’est fait pour les deux dernières itérations, alors pourquoi s’arrêter maintenant ? L’indice IPX4 signifie que les derniers écouteurs de Jabra peuvent résister aux éclaboussures d’eau, bien que le « X » signifie qu’ils n’ont jamais été testés pour leur résistance à la poussière. L’Elite 75t détient un indice IP55 qui offre une protection décente contre les deux. Vous devriez pouvoir utiliser l’une ou l’autre paire pour des entraînements modestes, mais ne les plongez surtout pas dans l’eau.

Il y a d’autres points positifs pour l’Elite 85t. Jabra a finalement donné au boîtier une capacité de charge sans fil, ce qui le rend encore plus facile et plus pratique à charger sans avoir à le brancher tout le temps. Cela a également considérablement augmenté la qualité du son et des appels, dont nous parlerons dans la section suivante.

Cependant, la durée de vie de la batterie est légèrement plus courte. Il est évalué à sept heures au lieu de 7,5 heures sur l’Elite 75t, bien que Jabra l’évalue à 5,5 heures avec ANC activé. La société n’indique pas ce qu’il en est pour l’Elite 75t lorsque la nouvelle fonction ANC est activée lors de l’écoute de ceux-ci, donc on ne sait pas vraiment à quel point il y a un écart. Curieusement, Jabra a également abandonné Amazon Alexa des derniers écouteurs. L’intégration ne s’est jamais vraiment sentie polie, ce n’est donc pas une perte totale. Google Assistant fonctionne de toute façon mieux pour les téléphones Android, et les utilisateurs d’Apple peuvent toujours utiliser Siri.

Jabra Elite 85t contre Elite 75t : se parler les uns les autres

Source : Ted Kritsonis / Android Central

L’Elite 85t a des haut-parleurs de 12 mm, ce qui est un gros problème juxtaposé aux plus petits pilotes de l’Elite 75t. Cela n’équivaut pas nécessairement à un meilleur son, mais cela signifie des basses plus puissantes. Ce n’est pas une différence prononcée, car Jabra n’essayait pas d’en faire trop, mais c’est évident une fois que vous commencez à écouter. L’égaliseur de l’application Sound+ a des préréglages, dont Bass Boost. Si vous souhaitez créer le vôtre, vous pouvez également enregistrer un préréglage personnalisé.

Il est également important de noter que Jabra a modifié la conception des haut-parleurs pour ouvrir les choses aux plus gros pilotes. Ils sont maintenant de forme ovale, ce qui change également le type d’embouts avec lesquels ils fonctionnent. Les pointes sont toujours en silicone, mais avec un centre en maille. On ne sait pas si cela modifie le son de quelque manière que ce soit, mais cela modifie quelque peu la façon dont ces écouteurs s’adaptent.

Les Elite 75t étaient les meilleurs véritables écouteurs sans fil fabriqués par Jabra en ce qui concerne l’ajustement. Petits, douillets et sans signe d’inconfort la plupart du temps, ils étaient presque une révélation pour l’entreprise. Je ne suis pas sûr qu’il en soit de même pour l’Elite 85t car leur taille correspond davantage à celle de l’Elite 65. C’étaient aussi d’excellents écouteurs, sauf que leur taille plus grande ne les rendait pas aussi agiles que certains concurrents. Après le lancement du 85t, Jabra a essayé d’aborder le confort avec un nouveau firmware qui a apporté la fonction MyFit à l’application Sound+. Fondamentalement, l’application lit un court clip audio qui recherche les fuites sonores, suggérant ainsi un ajustement de l’ajustement ou un embout auriculaire différent.

Vous pourrez peut-être pardonner la disparité de taille lorsque vous remarquerez la différence de performance ANC. L’Elite 85t détient un avantage distinct de l’ANC hybride, ce qui signifie que les micros interne et externe fonctionnent ensemble pour annuler le bruit extérieur. Grâce à cela, il gère mieux les bruits à basse et haute fréquence. Il est également réglable via un curseur sur l’application, au cas où vous souhaiteriez atténuer l’effet. Vous pouvez toujours accéder au mode HearThrough pour diffuser un son de fond lorsque vous en avez besoin.

Parce qu’ils n’ont pas été construits avec ANC pour commencer, les Elite 75t n’ont pas de micros internes, ce qui fait que la suppression du bruit ne fonctionne que dans un sens. Il fonctionne bien avec les sons à basse fréquence, comme un avion, une voiture ou un ventilateur, mais il a plus de mal à gérer les variations de hauteur où les sons pourraient percer. Et bien que vous puissiez régler l’effet, ce n’est pas via le même curseur sur l’application. Vous devez passer par Paramètres > Personnaliser votre casque > Suppression active du bruit.

La mise à jour du micrologiciel susmentionnée a également ajouté une fonctionnalité que Jabra avait omis de manière déconcertante lors de la première sortie de l’Elite 85t. Au départ, vous ne pouviez basculer entre ANC et HearThrough que lorsque vous appuyez sur l’écouteur gauche, mais après la mise à jour, vous disposez également d’une troisième option pour désactiver les deux. Nous pensons que c’est formidable que Jabra ait rectifié cela et l’a mis en ligne avec l’Elite 75t de cette façon.

Comme d’habitude, vous obtenez quelques options de couleur. L’Elite 85t est disponible en noir titane, beige doré, noir cuivre, noir et gris. Les Elite 75t sont disponibles en noir, noir titane et beige doré.

Jabra Elite 85t vs Elite 75t : Quelle paire choisir ?

Il ne fait aucun doute que les Elite 85t sont une mise à niveau de leurs prédécesseurs dans plus d’une métrique. Ils semblent un peu plus audacieux, l’ANC est plus efficace et vous obtenez des choses comme la recharge sans fil et une qualité d’appel améliorée. Vous sacrifiez une certaine taille et une protection IP pour y arriver, mais ceux-ci peuvent être des compromis acceptables s’ils ne vous affectent pas beaucoup. S’ils le font, vous pouvez essayer l’Elite 7 Pro comme alternative.

Vous pouvez également tenter votre chance avec le toujours excellent Elite 75t. Après tout, ils étaient autrefois en tête de la classe en tant que meilleurs écouteurs sans fil et pourraient encore craquer n’importe quelle liste des 20 meilleurs aujourd’hui. Vous n’avez qu’à évaluer ce que vous n’obtenez pas par rapport aux derniers écouteurs Jabra. Ils constituent probablement un meilleur pari pour une utilisation active, bien que l’Elite Active 75t soit un choix encore meilleur pour cela, vous offrant effectivement deux options par rapport à l’Elite 85t, à cet égard.

Il y a aussi la différence de prix. Jabra a commencé à baisser considérablement le prix de l’Elite 85t, réduisant ainsi l’écart de coût entre eux et l’Elite 75t. À ce prix réduit, les Elite 85t sont très compétitifs par rapport aux autres d’autres marques. Quel que soit le modèle que vous choisissez ici, ce sera de l’argent bien dépensé.

Nouveau en ville

Jabra Elite 85t

Frappeurs plus lourds

L’Elite 85t est la façon dont Jabra ajoute des fonctionnalités qui manquaient autrement, et ils obtiennent des performances parfaites à bien des égards.

Choix hérité

Jabra Elite 75t

Agile et flexible

L’Elite 75t est maintenant une paire d’écouteurs hérités, mais c’est une paire d’écouteurs qui résonnera encore pendant un certain temps, compte tenu de leur qualité.

