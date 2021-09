Jabra Elite : nouvelle gamme de vrais casques sans fil

in

Ils améliorent la technologie d’appel, l’ajustement sur l’oreille et l’expérience audio, le tout dans un design intelligent.

En résumé, l’Elite 7 Pro offre des performances d’appel révolutionnaires grâce à la technologie Jabra MultiSensor Voice, qui favorise également une autonomie de batterie plus longue atteignant jusqu’à 9 heures de lecture ininterrompue avec fonction ANC réglable. Le Jabra Elite 7 Active, quant à lui, offre le meilleur support pour un style de vie actif grâce à la technologie Jabra ShakeGrip. Et l’Elite 3 offre une qualité sonore exceptionnelle, ainsi que des appels d’une clarté cristalline, au prix le plus bas de n’importe quel casque sans fil de Jabra. Nous voyons en détail un par un.

Jabra MultiSensor Voix

L’Elite 7 Pro présente la technologie innovante Jabra MultiSensor Voice, qui offre des appels de la plus haute qualité, même dans les endroits les plus bruyants. Jabra MultiSensor Voice combine un capteur à conduction osseuse, quatre microphones et des algorithmes avancés pour garantir la meilleure qualité d’appel. L’expérience et l’expertise de Jabra dans le développement d’algorithmes intelligents ont abouti à la conception de l’un des premiers casques grand public à utiliser cette technologie hybride.

Un capteur vocal (VPU) à la pointe de la technologie dans les deux écouteurs rend la technologie MultiSensor Voice de Jabra si efficace. Des algorithmes intelligents analysent en permanence les types de bruit captés par les microphones intégrés, et lorsqu’ils détectent le bruit du vent, ils déclenchent automatiquement le capteur VPU. La technologie de conduction osseuse est utilisée pour transmettre la voix à travers les vibrations de la mâchoire, et l’algorithme intelligent utilise la meilleure combinaison de capteur de conduction osseuse et de microphones pour transmettre la meilleure clarté d’appel.

De plus, la suppression active du bruit (ANC) réglable crée une expérience totalement immersive. Le son peut être davantage personnalisé en créant un profil audio personnalisé avec la technologie Jabra MySound et en utilisant la fonction HearThrough qui permet à l’utilisateur de définir exactement la quantité de bruit extérieur qu’il souhaite laisser entrer.

L’Elite 7 Pro est le casque le plus compact de Jabra à ce jour. Jabra dispose d’une base de données de 62 000 scans auriculaires, qu’il a utilisés pour créer une carte moyenne de l’oreille humaine et ainsi repenser complètement le casque. Plus tard, après des tests approfondis, Jabra a pu créer de nouveaux écouteurs qui, en plus d’un son exceptionnel, offrent un confort optimisé.

De plus, l’Elite 7 Pro offre 9 heures de lecture de musique ininterrompue avec ANC activé et 35 heures avec étui de charge, qui avec sa fonction de charge rapide, donne 1,2 heure de batterie en seulement 5 minutes. Elite 7 Pro intègre Alexa, Siri et Google Assistant * (* Android uniquement).

Jabra Elite 7 Pro : 199,99 euros

Jabra Elite 7 Active, alimenté par la technologie Jabra ShakeGrip

Pour ceux qui recherchent la meilleure option pour un style de vie actif, les Jabra Elite 7 Active sont spécialement conçues pour cela. À l’exception de la technologie Multisensor Voice, la version Active offre la même expérience de haute qualité que l’Elite 7 Pro, avec quatre microphones intégrés et deux supplémentaires pour la personnalisation, ainsi qu’un ANC réglable.

De plus, grâce à la compréhension unique de Jabra de l’oreille, à l’utilisation de caoutchouc de silicone liquide et à une conception sans ailes, le nouveau revêtement Elite 7 Active avec ShakeGrip est conçu pour offrir le meilleur ajustement quel que soit le mouvement, réinventant la façon dont vous vous déplacez. exercer. Pour ceux qui veulent rester actifs à l’extérieur, un maillage sur le microphone élimine le vent des appels, tandis que l’audio assure une expérience musicale puissante pendant l’entraînement.

Jabra Elite 7 Active : 179,99 euros

Jabra Élite 3

Les Jabra Elite 3 sont le choix parfait pour ceux qui recherchent un son de qualité et des appels clairs à un prix plus attractif. Identifiant une opportunité sur le marché des casques d’entrée de gamme offrant une qualité audio exceptionnelle, Jabra a mis à profit ses années d’expérience pour mettre une expérience musicale exceptionnelle à la portée de tous.

Les écouteurs sont conçus pour donner vie à la musique avec des haut-parleurs de 6 mm et offrir des appels nets grâce à la technologie à quatre microphones, un égaliseur de musique de pointe, l’inclusion de l’audio Qualcomm aptX HD et 7 heures d’autonomie (28 heures avec charge Cas). Les écouteurs offrent une excellente isolation phonique et, grâce à la fonction HearThrough, les utilisateurs peuvent accéder aux sons de leur environnement.

Les Elite 3 sont également dotées d’une coupe confortable et sûre toute la journée, d’un design danois élégant et d’une nouvelle palette de couleurs comprenant du gris foncé, du bleu marine, du lilas et du beige clair.

Jabra Élite 3 : 79,99 euros

www.jabra.com