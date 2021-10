Jabra Evolve2 75 – Casque pour « travailleurs hybrides »

Ils sont les premiers Evolve à proposer Jabra Advanced ANC et disposent de huit microphones pour des appels plus clairs.

Jabra présente le dernier modèle de sa gamme de casques professionnels Evolve, le Evolve2 75. Ce sont des casques spécialement conçus pour les « travailleurs hybrides », c’est-à-dire ceux dont la semaine de travail idéale impliquerait un modèle hybride de travail à domicile. Pour cette raison, les Evolve2 75 sont proposées comme une solution nouvelle et innovante pour rendre le travail flexible plus facile et plus productif, où que vous soyez.

Le nouveau Evolve2 75 se veut être un casque qui brille par sa flexibilité en termes de productivité et de confort. C’est pourquoi ils sont dotés de nouvelles fonctionnalités qui améliorent encore la qualité sonore et l’ergonomie, pour maximiser la flexibilité et augmenter la concentration, tout en offrant des appels d’une clarté cristalline et une musique de haute qualité qui est parfaite dans tous les environnements.

Ajustement

Jabra a conçu un ajustement ergonomique supérieur pour les écouteurs, réinventant la conception des coussinets d’oreille en similicuir double, qui améliore la ventilation et réduit la pression sur les oreilles. À son tour, cela optimise la courbure et le rembourrage du bandeau pour garantir que les écouteurs restent en place, sans créer d’inconfort. Dans le processus de refonte du coussin, Jabra a fait une découverte révolutionnaire, connue sous le nom de technologie Dual Foam : en combinant une mousse à mémoire de forme dure à l’extérieur du coussin avec de la mousse souple à l’intérieur, vous obtenez un casque confortable, en plus il offre une meilleure suppression active du bruit. Cela maximise le confort sans compromettre la qualité sonore.

Suppression active du bruit Jabra Advanced

L’Evolve2 75 est le premier casque de la gamme Evolve de Jabra à proposer la suppression active du bruit (ANC) Jabra Advanced entièrement réglable, vous permettant ainsi de choisir la quantité d’écoute de votre environnement. Le bouton HearThrough vous permet de rejouer les sons extérieurs en cas de besoin, sans retirer le casque. Avec des paramètres personnalisables tels que MySound (depuis l’application mobile Sound +), l’optimisation de la musique pour des profils auditifs personnalisés et le réglage de l’égaliseur (disponible via l’application Sound + et Jabra Direct sur PC), l’Evolve2 75 s’adapte à toutes les nécessités.

Micro escamotable

La perche du microphone de ces écouteurs muets et à réponse automatique est 33 % plus courte que la conception précédente de l’Evolve 75, offrant une plus grande flexibilité et un meilleur son. Conçu pour répondre aux exigences strictes de Microsoft Open Office, lorsque la perche du microphone est abaissée en mode Performance, elle coupe efficacement le son ambiant dans les bureaux ouverts et les zones intérieures occupées et bruyantes. Pour des appels plus informels en déplacement ou simplement pour écouter de la musique, le microphone se replie facilement en mode discret.

Huit micros

La technologie à huit microphones est alimentée par l’algorithme révolutionnaire à triple chipset de Jabra, qui distingue encore plus précisément la voix et le bruit ambiant, ce qui rend les appels plus clairs. Les Evolve2 75 incluent également une Busylight avec un champ de vision de 360 ​​° pour une concentration totale.

Collecte des données d’utilisation

Jabra a ajouté des avantages supplémentaires à ces micro-casques, ce qui permet de se déplacer encore plus facilement et de rester connecté. Optimisé pour les principales plateformes de communications unifiées (Unified Communications ou UC), les Evolve2 75 sont capables de connecter les collaborateurs sur la plateforme de leur choix. Les casques offrent également des capacités de collecte de données d’utilisation afin que les services informatiques puissent prendre des décisions plus détaillées et résoudre toute circonstance avant qu’elle ne devienne un problème. Le logiciel Jabra Xpress permet également de surveiller facilement l’utilisation, de mettre à jour le micrologiciel et de gérer les paramètres à distance.

Portée sans fil

La portée sans fil robuste de 30 mètres et la double connectivité aux ordinateurs et aux appareils mobiles confèrent à l’Evolve2 75 une flexibilité supplémentaire, créant une plus grande liberté pour marcher et parler sans compromettre la qualité des appels. Grâce à la durée de vie de la batterie plus longue de l’Evolve2 75, à la technologie de conversation et de charge et aux nouvelles capacités de charge rapide, il n’a jamais été aussi facile de passer autant d’appels que nécessaire, de n’importe où.

Principales caractéristiques et spécifications

26 % de suppression de bruit en plus par rapport à l’Evolve 75 grâce à l’ANC réglable Jabra Advanced, à un chipset dédié et à la nouvelle technologie Dual Foam de Jabra. Microphones Open Office haut de gamme avec perche de microphone dissimulée 33 % plus courte que l’Evolve 75. Technologie à 8 microphones. Appels de qualité supérieure. Son de haute qualité avec la perche du microphone rétractée en mode Discret ou lorsqu’elle est complètement abaissée en mode Performance. Certifié pour les principales plates-formes de communications unifiées (UC). Portée sans fil jusqu’à 30 m. Connectez deux appareils avec une double connectivité. Bouton spécifique pour Microsoft Teams (dans la variante MS Teams). Veilleuse 360° intégrée. Jusqu’à 36 heures de musique et 25 heures de conversation (sans ANC ni Busylight) 33 % plus de temps de conversation (temps de conversation) qu’Evolve 75. Musique puissante avec haut-parleurs de 40 mm et codec AAC. Gestion des appareils avec Jabra Direct et Xpress. Personnalisation avec Jabra Sound + et Jabra Direct. Couplage rapide avec Google * (* uniquement pour Android).

349 euros

www.jabra.com