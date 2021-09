Jabra lance les écouteurs Elite 7 Pro, Elite 7 Active, Elite 3, Elite 2 TWS en Inde : prix, caractéristiques

Lancement des écouteurs Jabra Elite en Inde

La société d’électronique danoise Jabra a lancé quatre nouvelles variantes d’écouteurs stéréo sans fil (TWS) sur le marché indien. Certaines des fonctionnalités présentes dans les écouteurs sont la technologie Jabra MultiSensor Voice et la suppression active du bruit (ANC), la résistance à la poussière et à l’eau classée IP57, deux microphones pour les appels et jusqu’à 30 heures d’écoute et 28 heures d’autonomie en fonction de la variante.

Spécifications Jabra Elite 7 Pro

L’écouteur EWS est livré avec la technologie MultiSensor Voice de Jabra qui combine quatre microphones, un capteur de conduction osseuse et des algorithmes pour réduire le bruit ambiant et assurer la clarté des appels vocaux. Jabra Elite 7 Pro dispose d’un ANC réglable, d’une fonction HearThrough réglable, intégrée. Assistance Alexa, Siri et Google Assistant. L’appareil est compatible avec Bluetooth 5.2, l’application Jabra Sound+ et a une résistance à la poussière et à l’eau IP55.

Jabra Elite 7 Pro offre huit heures de lecture non-stop avec la fonction ANC activée. Il prétend que les écouteurs peuvent offrir une heure de lecture avec seulement cinq minutes de charge. Chaque oreillette des écouteurs légers ne pèse que 5,4 grammes.

Jabra Elite 7 Active spécifications, caractéristiques

Les écouteurs Jabra Elite 7 Active sont livrés avec la technologie MultiSensor Voice de Jabra, HearThrough ainsi que ANC et. Les écouteurs ont un “revêtement ShakeGrip” sur le dessus tandis que les embouts sont en caoutchouc de silicone liquide pour un meilleur ajustement. De plus, Jabra a fourni une grille de microphone sur les oreillettes pour éliminer le bruit du vent des appels des utilisateurs à l’extérieur. Il offre également des options de personnalisation avec l’application Jabra Sound+. Jabra Elite 7 Active prétend offrir huit heures d’autonomie avec une seule charge et un total de 30 heures avec l’étui de charge.

Jabra Elite 3 spécifications, caractéristiques

Les écouteurs Jabra Elite 3 TWS offrent une isolation phonique avec la fonction de détection HearThrough de Jabra et la prise en charge de l’audio Qualcomm aptX HD. Les écouteurs sont livrés avec des pilotes de 6 mm et une technologie d’appel à quatre microphones. Les écouteurs sont classés IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Les écouteurs prétendent offrir sept heures d’autonomie avec une seule charge et 28 heures d’autonomie totale avec un étui de charge.

Jabra Elite 2 spécifications, caractéristiques

Le dernier ajout est destiné aux personnes à la recherche d’écouteurs TWS abordables. Ceux-ci sont dotés de pilotes de 6 mm qui offrent une haute qualité audio et des basses. Les écouteurs sont dotés d’une isolation phonique, d’un égaliseur personnalisable et de l’inclusion de la prise en charge du codec audio Qualcomm aptX HD, de la technologie d’appel à deux micros, de la technologie Google Fast Pair et de l’activation instantanée d’Alexa, de la lecture Spotify à une touche. Les écouteurs TWS prennent en charge Bluetooth 5.2 pour la connectivité. . Les écouteurs sont classés IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Le Jabra Elite 2 TWS offre sept heures d’autonomie avec une seule charge et un total de 21 heures avec un étui de charge.

Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active, Elite 3, Elite 2: Prix en Inde

Jabra Elite 7 Pro est au prix de Rs. 18 999, tandis que le Jabra Elite 7 Active coûte 15 999. Le Jabra Elite 3 est au prix de Rs. 6 999, et le Jabra Elite 2 est au prix de Rs. 5 999.

Jabra Elite 3 est disponible dans les options de couleur beige clair, lilas, bleu marine et gris foncé, tandis que l’Elite 2 peut être acheté dans les options de couleur bleu marine et gris foncé. Les options de couleur pour les écouteurs Jabra Elite 7 pro et Jabra Elite 7 Active TWS n’ont pas encore été révélées.

