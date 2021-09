Jabra réorganise sa véritable gamme d’écouteurs sans fil avec le lancement des modèles Elite 7 Pro, Elite 7 Active et Elite 3

in

Cela a conduit l’entreprise à créer chacun des modèles pour un scénario spécifique. (Photo : Jabra)

Écouteurs Jabra True Wireless : Jabra s’apprête à donner une refonte complète à sa gamme de véritables écouteurs sans fil car elle a annoncé trois nouveaux modèles – l’Elite 7 Pro, l’Elite 7 Active et l’Elite 3. La société éliminera également l’Elite 65t et l’Elite 75t d’ici la fin. de 2021, tandis que l’Elite 85t continuerait de faire partie de la gamme. La société a déclaré que ses nouveaux produits étaient basés sur ses «six générations d’apprentissage» dans le segment. Cela a conduit l’entreprise à créer chacun des modèles pour un scénario spécifique.

Les écouteurs Elite 7 Pro, qui coûtent 199 $, ont été créés pour la clarté des appels, car ils sont équipés d’un nouveau système « MultiSensor Voice » combinant quatre micros, un capteur à conduction osseuse ainsi que des algorithmes destinés à optimiser la qualité des appels. Ce modèle comprend également une suppression active du bruit et a été repensé pour être plus petit que l’Elite 75t. Cette refonte a été entreprise après l’étude de milliers de scanners d’oreilles uniques, a déclaré la société. Ce qui est également impressionnant, si les écouteurs restent fidèles aux affirmations de l’entreprise, c’est qu’ils offriraient neuf heures d’autonomie continue avec la suppression active du bruit activée. C’est bien mieux que les cinq heures d’autonomie environ offertes par la plupart des produits concurrents.

Pendant ce temps, les écouteurs Elite 7 Active ont été conçus dans une perspective de fitness, ce qui les rend adaptés aux activités qui nécessitent beaucoup de mouvement. Les écouteurs, qui coûtent 179 $, sont présentés comme offrant une expérience sonore similaire à celle des écouteurs Pro, même s’ils sont dépourvus de la technologie MultiSensor Voice. Mais il compense avec son «revêtement ShakeGrip» qui, selon la société, le maintient dans l’oreille en toute sécurité.

Elite 3 est les vrais écouteurs sans fil les moins chers que la société a proposés jusqu’à présent à 79 $. Avec des pilotes de 6 mm et une matrice de quatre micros pour les appels, la société a également équipé les écouteurs de Qualcomm aptX HD. Les écouteurs devraient offrir une autonomie de sept heures, pouvant aller jusqu’à 28 heures avec l’étui. Ce modèle n’a pas de suppression active du bruit, mais il possède une fonction d’isolation du bruit, avec laquelle la société a même ajouté un mode de transparence. Le violet, le beige clair, le bleu marine et le gris foncé sont les quatre options de couleur dans lesquelles les écouteurs viendraient, et ils auraient également des trous de microphone moins évidents.

Le Jabra Elite 3 serait le premier à être expédié, devenant disponible à partir du mercredi 1er septembre, tandis que les deux modèles restants seraient disponibles exactement un mois plus tard, le 1er octobre.

